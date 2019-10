ONG ressalta importância sobre causa animal

O presidente da Organização Não Governamental (ONG) Amparo Animal, Marcel Silva, de Suzano explica a importância do trabalho dessas entidades e ressalta a questão da conscientização da população quanto à causa animal.

A ONG, segundo Marcel, atende as cidades da região em parceria com outras entidades locais. As principais ações realizadas pela Organização são o acolhimento e resgate de animais debilitados. "Nós cuidamos e fazemos o resgate de animais abandonados. Oferecemos tratamentos, castração e, quando o animal estiver recuperado, disponibilizamos para a adoção. Trabalhamos em conjunto a administração municipal em relação ao acolhimento dos animais. Acho importante essa parceria com o poder público", diz Marcel.

BALANÇO

Neste ano, a ONG resgatou cerca de 240 animais, entre cães e gatos. A maioria deles era de rua, ou de pessoas que não poderiam cuidar mais. Em relação à castração, o presidente afirmou que cerca de 300 animais passaram pelo procedimento. A Amparo Animal também oferece ajuda e apoio à protetores individuais.

IMPORTÂNCIA

Marcel comentou sobre a ação das ONGs. O presidente reitera que a conscientização da população deve ser amplamente trabalhada. "Hoje vejo uma deficiência em algumas áreas. As ONGs atuam, fazem o trabalho que, algumas vezes, o poder público não consegue. É interessante realizar palestras e conversas para despertar a conscientização nas pessoas e abordar assuntos como castração, que previne não só a procriação do animal, mas também o previne a eventuais doenças. Além de conversas sobre o abandono dos animais", explica.

De acordo com o presidente, a ONG, em alusão ao Dia das Crianças, foi às escolas da cidade para interagir com os alunos. "Sempre participamos em eventos da cidade e, na semana da criança, fomos às escolas e buscamos frisar a conscientização, por meio de cartilhas educativas".

CONTATO

Para entrar em contato com a Amparo Animal, o WhatsApp é o (11) 97160-3081, ou pelo e-mail, amparoanimalsuzano@gmail.com.