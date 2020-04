ONG se mobiliza para arrecadar alimentos e produtos aos carentes

A Organização Não Governamental (ONG) Esperança e Destino, localizada no Jardim Maite, está se mobilizando para arrecadar alimentos e produtos para limpeza residencial e higiene pessoal, para beneficiar 400 pessoas carentes de Suzano no início de maio.

Essa é a segunda ação realizada pela ONG desde o início do isolamento social provocado pelo novo coronavírus (Covid-19). Na primeira, que contou com os mesmos moldes, a ONG arrecadou 30 cestas básicas, alcançando cerca de 100 pessoas do Jardim Maite.

Desta vez, o objetivo é arrecadar não só as cestas básicas, mas produtos essenciais para evitar a proliferação do Covid-19. A ideia é beneficiar famílias de toda a cidade. Segundo a presidente da ONG, Graziella Porfírio, a demanda "triplicou" em abril. Isso porque muitas pessoas foram prejudicadas por não conseguirem seguir trabalhando normalmente.

"Em março, a demanda não foi tão gigante, porque as pessoas ainda tinham reservas. Mas em abril, triplicou. Acreditamos que em maio e junho, ela vai aumentar mais ainda. O Poder Público não está conseguindo atingir todas as famílias, então essa é a hora que temos que nos unir", diz.

Doações

As doações podem ser feitas pelo site "www.combatecovid.org/esperanca-e-destino" até o dia 30 de abril, já que serão distribuídas no início de maio às famílias.

O doador pode escolher entre três valores, de acordo com o kit que escolher doar, ou ainda optar por outros valores. As opções para pagamento variam entre cartão de crédito, PayPal ou boleto.

Quem não quiser doar em dinheiro, pode optar por comprar e entregar os alimentos ou produtos para a ONG. Neste caso, pode ligar para o telefone 99673-1642 e agendar um ponto de coleta.

"Temos o link de doação, porque algumas não conseguem fazer presencial. Da outra vez, nos reunimos na Praça dos Expedicionários, por ser um lugar ao ar livre, sem aglomeração, e fizemos a retirada. É provável que façamos isso de novo nos próximos dias. Eu mesma estou fazendo coleta 'um a um' quando a pessoa não pode ir. Ela faz o contato, a gente combina um local e retira a doação", explica Graziella.

Quem precisa

A ONG já recebeu cadastros de pessoas que moram em outros bairros, como Parque Maria Helena, Jardim Colorado e Cidade Edson, situados em pontos diferentes da cidade. Os interessados em ser beneficiados podem entrar em contato pelo Instagram da ONG, no link: instagram.com/esperancaedestino?igshid=1e9vip8tjx2w9.

"Qualquer pessoa que fizer o cadastro, vai passar por uma triagem. Se não conseguirmos atingir todas as famílias, faremos sorteio entre as cadastradas", conta a presidente.