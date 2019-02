ONGs resgatam cachorro vítima de maus-tratos; animal estava desnutrido

O cão abandonado na varanda de um apartamento, no Centro de Suzano, foi resgatado. Ao menos, três ONGs (Organizações Não Governamentais) conseguiram encontrar a vira-lata, que estava trancada no banheiro do imóvel. Agora, o animalzinho deve ficar sob a tutela de uma ativista.

O trabalho, em conjunto para resgatar a cadela, foi realizado pela ONGs 'IUPAA', 'Amparo Animal' e 'Adote Já'. Em breve conversa por telefone ao DS, ativistas disseram que a vira-lata foi diagnosticada com desnutrição. E que deve realizar novos exames, para saber a fundo se contraiu alguma doença, em decorrência da situação em que se encontrava.

Agora, um boletim de ocorrência (B.O.) deve ser registrado. O intuito é que a Polícia Civil abra inquérito policial e, deste modo, a então responsável pelo animal seja punida, de acordo com a lei.

O abandono ao animal gerou comoção nas redes sociais. A repercussão foi imediata e uma campanha para resgatá-lo foi iniciada. A Prefeitura de Suzano chegou a enviar uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, durante a manhã desta sexta-feira (22), mas não localizou tanto o animal, tampouco a responsável pela vira-lata.

Em nota, a administração municipal disse que está monitorando o caso.