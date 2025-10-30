Ônibus a biometano economiza mil litros de diesel em 3 mil km rodados

O ônibus movido a biometano que foi lançado pela Prefeitura de Suzano em 3 de outubro já começou a cumprir as metas ambientais que foram anunciadas na ocasião, conforme indica o balanço dos primeiros 19 dias de operação.

O levantamento da concessionária Radial Mais Transporte, responsável pelo serviço no município, demonstra que o veículo já economizou, em relação ao consumo padrão, mil litros de diesel nos primeiros três mil quilômetros rodados.

Os números se baseiam na utilização do ônibus nos itinerários para onde ele foi direcionado, saindo do centro em direção à região, entre os dias 9 e 28 de outubro. Nesse período, foram atendidas as linhas 10 TR (Estação Suzano - Vila Fátima) e na linha 16 TR (Estação Suzano - Jardim Brasil), contemplando 3.531 passageiros.

A tecnologia desenvolvida em parceria entre a administração municipal, a Radial Mais Transporte, a MWM e a Comgás permitiu que o veículo fosse encarroçado em um modelo Marcopolo Torino e transformado para operar exclusivamente com biometano, combustível renovável obtido da purificação do biogás.

O ciclo do biometano aproveita gases provenientes de aterros sanitários e estações de tratamento, promovendo a economia circular e melhorando a qualidade do ar - fator que tem reflexo direto na saúde da população. Por essa concepção, é possível preservar mais de 6 mil árvores, reduzir 95% a emissão de dióxido de carbono (CO2) e economizar até 60 mil litros de diesel por ano.

Além dos benefícios ambientais, o ônibus opera de maneira mais silenciosa, contribuindo também para a diminuição da poluição sonora, garantindo mais bem-estar no tráfego dos passageiros.

A qualidade nas viagens já contempla os munícipes que embarcam e desembarcam ao longo da linha 10 TR, pelas ruas Dr. Prudente de Moraes (SP-66), Benjamin Constant, Tiradentes, Baruel, rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), e ruas Acassio Batista Nazareth, Nicácio da Silva Bastos, José de Araújo Júnior, Tadeu Marcelo da Silva, Santa Clotilde, Cleberson Leal Cardoso, Sebastião Moreira, Fernando Rogério Gomes, Sebastião Bastos da Silva e Baruel, além da avenida Antônio Marques Figueira.

O mesmo aconteceu com aqueles que utilizam a linha 16 TR, nos pontos Dr. Prudente de Moraes, Benjamin Constant, Tiradentes, Baruel, rodovia Índio Tibiriçá, rua Mussi Jorge Antônio, avenida Reno Cardoso, avenida Belém, rua Jairo dos Santos, avenida Jonas Profeta de Carvalho, rua Odilio Cardoso, estrada do Koyama, e ruas Antônio Inácio, Valdir Ferreira de Jesus, José Gomes do Nascimento e Emerson Conde Soares Giacomini.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que os resultados mostram que o biometano pode ser uma alternativa para os aspectos ambientais envolvidos no transporte público. “Estamos iniciando bem essa experiência, que se alinha às práticas sustentáveis da administração municipal. Preservamos o meio ambiente ao colocarmos nas ruas um ônibus que polui menos, e também melhoramos a qualidade das viagens, com um veículo mais silencioso. A implementação da tecnologia mostra nossa intenção de modernizar a gestão com ações que se mostram exitosas”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.