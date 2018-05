Ônibus funcionam com 60% da frota nas linhas da Radial

Os ônibus municipais e intermunicipais de Suzano estão funcionando com 60% da frota nos horários normais e 70% nos horários de pico. Para economizar combustível, além da redução das frotas, os ônibus estão operando com os horários de sábado, ou seja, com um intervalo um pouco maior entre as viagens.

Devido a redução de veículos, alguns passageiros afirmam que a demora nos ônibus intermunicipais está acima do normal. Alguns ônibus saem lotados. Em média, o tempo de espera é de 40 minutos.

"Eu moro em Mogi e sempre volto de ônibus para casa. A condução sempre demora um pouco, mas nesses dias está um pouco acima do normal.", conta a operadora de telemarketing, Tamires Vieira.

"O ônibus que eu pego para Arujá já está atrasado 20 minutos. Ele normalmente demora, mas por causa da greve, vai demorar um pouco mais", diz o enfermeiro Cleiton Carvalho, de 33 anos. "Nesses dias de greve, se a gente não quer perder a condução e se atrasar para o trabalho, tem que sair mais cedo de casa porque tem pouco transporte", acrescenta.

A conferente Márcia Oliveira, de 43 anos também estava aguardando para embarcar no intermunicipal em direção a Arujá. Ela conta que durante esses dias de greve, tem se antecipado para não perder os horários dos ônibus.

"Como eles estão funcionando no horário de sábado e com um pouco de atraso, tenho que sair de casa mais cedo para não chegar atrasada no trabalho. Na volta, ele atrasa um pouco mais, mas, pelo menos estarei indo para casa", argumenta.