Ônibus passam por monitoramento de emissão de fumaça

Os 120 ônibus que atendem as linhas municipais de Suzano foram submetidos ao trabalho de monitoramento de emissão de fumaça na terça e na quarta-feira desta semana (05 e 06/08), que atestou a boa condição dos veículos. O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, acompanhou a vistoria, que foi realizada na garagem da Radial Mais Transporte, empresa que detém a concessão do serviço na cidade, no bairro Vila Theodoro.

A atividade garante uma avaliação de opacidade de veículos a diesel, um teste que mede a quantidade de poluentes emitidos pelo motor, também conhecido como teste de fumaça preta. Os procedimentos relacionados a essa inspeção são realizados anualmente para que as informações sobre a frota sejam sempre atualizadas.

Entre os objetivos dessa verificação, incluem-se o controle da emissão de poluentes, a preservação do meio ambiente e a identificação de possíveis desajustes nos motores, assim como a adequação do consumo de combustível. Os serviços foram conduzidos pelo Programa Ambiental Despoluir, desenvolvido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

O teste foi realizado por meio do método de Ringelmann, que consiste na comparação do grau de enegrecimento da fumaça com um dos padrões colorimétricos da escala de Ringelmann reduzida, realizada com o veículo em movimento. Assim, é possível medir a opacidade da fumaça, ou seja, se está mais ou menos escura.

O laudo é um certificado que formaliza a avaliação periódica das emissões de poluição e garante ao município o controle da fumaça que sai do escapamento dos veículos averiguados, prezando pela qualidade desejada.

O secretário destacou que o trabalho mostra a preocupação do município com a qualidade dos veículos que transportam os munícipes. “A vistoria contempla o monitoramento dos aspectos específicos dos ônibus que operam as linhas municipais. Nossas equipes acompanham a fiscalização devida em todos os veículos que atendem os passageiros, zelando pelas condições de segurança dos moradores e verificando as atividades de manutenção e atividades necessárias”, avaliou Galo.

