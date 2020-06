Operação Cata-Treco atenderá mais três bairros a partir desta terça-feira Caminhões recolherão objetos em desuso no Miguel Badra Alto, no Jardim Colorado e no Jardim Novo Colorado

Por de Suzano 23 JUN 2020 - 09h21

Aos moradores que desejam se desvencilhar de móveis, eletrodomésticos, madeiras e outros objetos em desuso, a recomendação é deixar os itens para descarte em frente a residência, na calçada, para que a equipe passe recolhendo Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano A segunda fase da Operação Cata-Treco de Suzano, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai contemplar mais três regiões da cidade a partir desta terça-feira (23). O primeiro caminhão do projeto passará pelo bairro Cidade Miguel Badra Alto; já o segundo ficará nos Jardins Colorado e Novo Colorado. A expectativa é de que o serviço nesses locais seja concluído até o dia 27 de junho (sábado). Aos moradores que desejam se desvencilhar de móveis, eletrodomésticos, madeiras e outros objetos em desuso, a recomendação é deixar os itens para descarte em frente a residência, na calçada, para que a equipe passe recolhendo. Vale destacar, entretanto, que o Cata-Treco não aceita restos de construção civil (entulho), mato, pneu, óleo ou roupas. O trabalho da Secretaria de Meio Ambiente pode ser acompanhado na página oficial da Prefeitura de Suzano (http://bit.ly/Cata-TrecoSuzano), lembrando que, dependendo da demanda de cada localidade, a programação poderá sofrer mudanças.

Leia Também