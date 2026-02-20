Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/02/2026
Operação Cata-Treco atua para manter vias limpas de materiais inservíveis

Trabalho tem contemplado pontos onde foram registrados maiores acúmulos de resíduos desde a última semana de janeiro, quando aumentaram as chuvas em Suzano

20 fevereiro 2026 - 16h31Por De Suzano
- (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Operação Cata-Treco, conduzida pela Secretaria de Governo de Suzano, está atuando para retirar materiais inservíveis que se acumularam em função das fortes chuvas registradas na última semana de janeiro e tem integrado o trabalho destinado à limpeza da cidade, que foi reforçado nas ruas desde 10 de fevereiro.

Nas últimas três semanas, os serviços estão funcionando temporariamente por meio de uma escala de prioridades que tem alcançado os pontos do município que precisavam de maior atenção, ao invés de ser regulado pelo cronograma prévio, que funcionava até então. Neste período, foram recolhidas 266 toneladas de itens inservíveis.

As duas equipes estão percorrendo com os caminhões algumas localidades que ficam na região norte, como o Sesc, e aqueles no entorno da avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal da Una, incluindo os bairros Vila Figueira, Vila Mazza e Vila Amorim, especialmente nas ruas Papa João XXIII, Gastão Vidigal, Amélia Guerra, Carlos Molteni, Hyouki Koyama e Expedicionário Adelino Américo Pedroso e na travessa Sargento Andarilho Severo Duarte.

Nestes e em outros pontos, têm sido retirados todos os tipos de materiais que podem provocar entupimento de bueiros e proliferação de pragas, mantendo a cidade conservada e protegendo a saúde dos munícipes, para garantir segurança e bem-estar para quem mora e circula por ali.

A Operação Cata-Treco segue buscando atender as demandas da população com relação aos serviços citados, acolhendo os pedidos que forem solicitados por meio do WhatsApp (11) 99650-8973. O canal de atendimento busca abranger mais ruas e bairros, para que os resultados sejam ainda mais expressivos neste período.

Nos bairros beneficiados, os caminhões que estão nas ruas recolhem madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e móveis antigos, além de utensílios que não têm mais seu uso original.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, afirmou que a atuação da pasta tem colaborado com o município. “Temos colocado nossas equipes nas ruas para alcançar as localidades que mais foram afetadas pelas chuvas, contribuindo com as ações de limpeza que se intensificaram depois do dia 10 de fevereiro. Estamos mobilizados para ajudar a cidade e toda a população”, declarou.

