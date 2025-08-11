Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/08/2025
Cidades

Operação 'Cata-Treco' chega à região norte de Suzano com nova etapa de atendimentos

Ação terá início nesta terça-feira (12/08) e seguirá até o dia 23 (sábado), levando recolhimento gratuito de inservíveis e conscientização ambiental a 14 bairros

11 agosto 2025 - 20h34Por da Reportagem Local
Operação 'Cata-Treco' chega à região norte de Suzano com nova etapa de atendimentosOperação 'Cata-Treco' chega à região norte de Suzano com nova etapa de atendimentos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Governo de Suzano inicia nesta terça-feira (13/08) mais uma importante fase da operação “Cata-Treco”. Desta vez, a ação se concentrará em 15 bairros da região norte, garantindo que centenas de famílias tenham acesso ao recolhimento de materiais inservíveis e à orientação sobre o descarte ambientalmente correto. A iniciativa segue até 23 de agosto (sábado) e integra o calendário permanente da pasta.

O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. Durante este período, as equipes atenderão os bairros Jardim Gardênia, Vila Maluf, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Sesc, Jardim Boa Vista, Jardim Dona Benta, Jardim Europa, Jardim São José, Jardim Graziela, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi. Em cada localidade, caminhões e agentes treinados estarão preparados para recolher móveis antigos, colchões, eletrodomésticos quebrados, pedaços de madeira e outros objetos volumosos que já não têm utilidade.

A recomendação da prefeitura é que os objetos sejam colocados na calçada de forma organizada e com antecedência, preferencialmente na noite anterior à passagem da equipe. Não serão recolhidos resíduos orgânicos, lixo doméstico, entulho de construção, vidros ou lâmpadas, por não se enquadrarem no perfil da coleta. O “Cata-Treco” não se limita à limpeza, ele representa uma ação estratégica de saúde e prevenção. Ao retirar objetos que acumulam água, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, é reduzido. Além disso, o recolhimento correto evita entupimentos em bueiros e galerias, prevenindo alagamentos e garantindo o escoamento adequado das águas das chuvas. Outro ponto de destaque é o impacto ambiental positivo.

O descarte irregular, que muitas vezes ocorre em terrenos baldios, margens de córregos ou calçadas, compromete a paisagem urbana e pode até causar acidentes. Com a operação, a cidade avança no combate a esses problemas, ao mesmo tempo em que promove a conscientização dos moradores. O planejamento do “Cata-Treco” é feito com base em um mapeamento técnico realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Governo, que identificam as áreas com maior necessidade de intervenção. Esse trabalho garante que a ação seja eficiente, atenda um número maior de famílias e cubra, de forma equilibrada, diferentes regiões do município.

De acordo com o secretário Alex Santos, o envolvimento dos moradores é primordial para o sucesso da ação. “O ‘Cata-Treco' é um trabalho que só funciona bem quando existe colaboração. Não se trata apenas de recolher móveis e objetos velhos, mas de uma mobilização que depende da organização da comunidade. Quando cada morador separa e coloca na calçada os materiais no dia certo e de forma adequada, conseguimos atender mais residências, otimizar o tempo das equipes e garantir que tudo seja encaminhado para o destino correto. É a união entre a prefeitura e a população que torna possível manter a cidade limpa, organizada e segura”, afirmou.

Para mais detalhes do serviço, a população pode entrar em contato por meio do WhatsApp da Secretaria de Governo no número (11) 94555-3867.

