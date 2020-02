Operação Cata-Treco chega ao Jardim Monte Cristo em Suzano

A Operação Cata-Treco da Prefeitura de Suzano chegou ontem ao Jardim Monte Cristo.

O caminhão permanecerá no bairro até 17 de fevereiro (segunda-feira). Só neste primeiro dia, foram retiradas dez toneladas de materiais inservíveis das vias públicas. Bairros da mesma região também recebem serviços de limpeza e capinação, como o Jardim Imperador e o Jardim Márcia.

A equipe passa com o caminhão recolhendo móveis, eletrodomésticos e outros objetos em desuso, exceto restos de construção civil (entulho). Basta que o morador deixe os itens que deseja descartar em frente a sua residência, na calçada.

A artesã Úrsula Ramires, moradora do Jardim Imperador há mais de 40 anos, aprovou a iniciativa municipal. “Muitos moradores aproveitaram e todos acharam ótimo. Estávamos precisando deste auxílio porque víamos muitas coisas jogadas nas calçadas que não serviam para a reciclagem. A população também precisa se conscientizar e não descartar aquilo que não pode ser coletado”, disse.

Em pouco mais de uma semana de funcionamento, a Operação Cata-Treco já contemplou o Jardim Imperador e a Cidade Cruzeiro do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, só nos dois bairros foram coletadas 30 toneladas de materiais. Entre os próximos locais a serem contemplados estão Jardim Suzanópolis, Parque Maria Helena, Vila Maluf, Maria de Maggi e Vila Amorim.

O trabalho deve abranger a cidade toda, conforme cronograma que pode ser acompanhado na página oficial da Prefeitura de Suzano (http://bit.ly/Cata-TrecoSuzano). Após a coleta, o conteúdo é destinado ao Ecoponto do Parque Maria Helena para o trabalho de seleção e reciclagem.

Limpeza e capinação

Além da presença do Cata-Treco nos últimos dias, as ruas do Jardim Imperador também estão recebendo serviços de limpeza e capinação, com capinadeira mecânica, conhecida como Bob Bod. O mesmo trabalho é realizado no Jardim Márcia e outros bairros.