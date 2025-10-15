Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Operação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semana

Equipes recolherão madeiras, mesas, sofás, colchões e eletrodomésticos das 9 às 17 horas

15 outubro 2025 - 08h30Por da Reportagem Local
Operação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semanaOperação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semana - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, está chegando na região sul de Suzano nesta semana (13 a 18/10) com o objetivo de recolher materiais inservíveis em 26 localidades. Até sexta-feira, os caminhões circulam das 9 às 17 horas, e no sábado, das 9 às 13 horas. A orientação é para que os itens, exceto entulhos, vidros e pneus, sejam deixados na calçada, em frente de casa, de forma organizada e, de preferência, na noite anterior à coleta.

O cronograma de atividades abrangerá: Jardim Leblon, Chácara Céres, Raffo, Jardim do Bosque, Tabamarajoara, Parque Alvorada, Vila Helena, Residencial Nova América, Vila Ipelândia, Jardim Dora, Chácaras Duchen, Jardim Ikeda, Parque Samambaia, Jardim Planalto, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Caulim, centro comercial de Palmeiras, Jardim Itamaracá, Jardim Amazonas, Recreio Bela Vista, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Recanto São José, Vila São Pedro e Jardim do Lago.

Nos bairros que estão sendo beneficiados, os dois veículos que executam o serviço têm recolhido madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e móveis antigos, além de isopor, óleo de cozinha usado (desde que armazenado em garrafas PET bem fechadas) e utensílios que não têm mais seu uso original.

Vale destacar que os restos de construção devem ser depositados em um dos quatro ecopontos municipais: do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e do Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

Neste mês, a operação já abrangeu a região norte, atendendo os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Sesc, Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta, Jardim Europa, Jardim São José, Jardim Graziela, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Gardênia Azul, Vila Maluf e Parque Maria Helena.

O cronograma de atividades é executado para atender as demandas que já estão registradas pela Secretaria Municipal de Governo e novos pedidos que surgirem por meio do WhatsApp (11) 94555-3867, canal destinado às solicitações. O fortalecimento do serviço busca envolver mais ruas e bairros, para que os resultados sejam ainda mais expressivos ao longo do ano.

O secretário Alex Santos afirmou que o “Cata-Treco” tem ganhado cada vez mais adesão da população. “Estamos potencializando os atendimentos que já eram prestados à população, retirando ainda mais inservíveis das ruas. Sabemos da importância do serviço para os munícipes e, por isso, temos alcançado toda a cidade com as programações semanais e quinzenais. Começamos o mês na região norte e agora chegamos ao sul do município”, declarou.

