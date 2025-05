Operação 'Cata-Treco' chegará a 38 localidades nas próximas duas semanas

A operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, chegará em 38 localidades da região central, e suas proximidades, nas duas próximas semanas, que inclui a última do mês de maio e a primeira do mês de junho. Nos bairros que serão contemplados, os dois caminhões que executam o serviço recolherão madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original. Só não fazem parte do trabalho a retirada de pneus, vidros e resíduos de construção civil.

Nesta semana, entre segunda e sexta-feira, das 9 às 17 horas, assim como no sábado, das 9 às 13 horas (26 a 31/05), o cronograma de atividades abrangerá os bairros Vila Sol Nascente, Vila Figueira, Jardim Lincoln, Jardim Santa Lúcia, Vila Urupês, Jardim Colorado, Novo Colorado, Jardim Luela, Vila Amorim, Jardim Maitê, Jardim Monte Sion, Jardim Lazzareschi, Jardim Mirian, Jardim Natal, Jardim Nazareth, Altos de Suzano, Jardim das Flores e Cidade Edson.

Nos mesmos dias e horários da semana seguinte (02 a 07/05), o trabalho ocorrerá no Parque Suzano, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Quaresmeira, Jardim Saúde, Meu Cantinho, Vila Barros, Casa Branca, Ramal São José, Caxangá, Fazenda Viaduto, Sete Cruzes, Chácara Faggion, Jardim Modelo, Jardim Suzano, Jardim Anzai e Jardim Ana Rosa.

Neste mês, a operação já abrangeu a região norte, atendendo de forma direta a demanda espontânea da população. As equipes estiveram no Jardim Graziela, Jardim São José, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Gardênia Azul, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta e Sesc. Outros pontos da cidade, como Vila Maluf, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi, também receberam as ações neste período.

O serviço tem sido reforçado pelos novos veículos, um Volkswagen Worker 17180 e um Volkswagen Constellation 15130, que foram apresentados pela Prefeitura de Suzano em 19 de março deste ano, para garantir o recolhimento de até 14 toneladas de materiais inservíveis. Os caminhões têm percorrido toda a cidade, sempre de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e nos sábados, das 9 horas ao meio-dia.

O cronograma de atividades é executado para atender as demandas que já estão registradas pela Secretaria Municipal de Governo e novos pedidos que surgirem por meio do WhatsApp (11) 94555-3867, canal destinado às solicitações. O fortalecimento do serviço busca abranger mais ruas e bairros, para que os resultados sejam ainda mais expressivos ao longo do ano.

É importante ressaltar que os itens a serem descartados devem ser colocados na calçada, na frente de casa, durante o atendimento. Os caminhões utilizados para as ações estarão devidamente identificados com o logo do projeto, assim como os funcionários. Além de dar um destino correto a materiais que não possuem mais seu uso original, a iniciativa garante que esses objetos não sejam descartados em vias públicas, terrenos e demais locais inapropriados, evitando o acúmulo de água parada e a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

O secretário Alex Santos afirmou que o “Cata-Treco” tem ganhado mais efetividade com a chegada dos novos veículos. “Estamos potencializando os atendimentos que já eram prestados à população, retirando ainda mais inservíveis das ruas. Sabemos da importância do serviço para os munícipes e, por isso, promovemos a chegada dos novos caminhões. Estamos iniciando um novo cronograma desta operação, que tanto bem tem feito à nossa cidade”, declarou.

O “Cata-Treco” integra o conjunto de atividades relacionadas à gestão de resíduos sólidos na cidade, para garantir descarte adequado e destinação correta deles. A operação se soma aos ecopontos no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.