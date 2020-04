Operação Cata-Treco começa a atender mais seis bairros de Suzano

A Operação Cata-Treco de Suzano, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, começou a contemplar mais seis pontos da cidade nesta segunda-feira (27). O primeiro caminhão do projeto passará nos bairros Cidade Boa Vista e Jardim São José. Já o segundo realizará o serviço no Jardim Leblon, Vila Helena e Jardim do Bosque, respectivamente. A expectativa é de que os veículos permaneçam em cada região por sete dias.

De acordo com a pasta, o projeto já coletou 605 toneladas de materiais inservíveis no município. Os bairros beneficiados até o momento são: Jardim Imperador, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim Márcia, Jardim Suzanópolis, Jardim Monte Cristo, Parque Maria Helena, Vila Maluf, Vila Maria de Maggi, Vila Amorim, Jardim Casa Branca, Jardim Caxangá, Vila Barros, Jardim Saúde, Jardim Revista, Vila Nova Amorim, Cidade Edson e Miguel Badra Baixo e Alto.

Aos moradores que desejarem desvencilhar-se de móveis, eletrodomésticos, madeiras e outros objetos em desuso, a orientação é deixar os itens para descarte em frente à residência, na calçada, para que a equipe passe recolhendo. Vale destacar, entretanto, que o Cata-Treco não aceita restos de construção civil (entulho).

O trabalho da Secretaria de Meio Ambiente pode ser acompanhado na página oficial da Prefeitura de Suzano (http://bit.ly/Cata-TrecoSuzano), lembrando que a programação é definida de acordo com a demanda de cada localidade.