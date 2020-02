Operação Cata-Treco começa nesta quarta-feira em Suzano

A Prefeitura de Suzano vai dar início nesta quarta-feira, 5, à Operação Cata-Treco.



O projeto-piloto vai contemplar cinco bairros em duas etapas, sendo a primeira no Jardim Imperador, Cidade Cruzeiro do Sul e Jardim Márcia, enquanto que a segunda vai ocorrer no Suzanopolis e Jardim Monte Cristo.

A expectativa é que os trabalhos sejam finalizados até sábado (08/02).



A partir das 8 horas de quarta-feira, um caminhão carroceria graneleira específico para cata-treco estará no Jardim Imperador, passando por todas as ruas do bairro. No dia seguinte (06/02), o Jardim Márcia e Cidade Cruzeiro do Sul serão contemplados. Ao fim, operação acontece no Suzanopolis e no Monte Cristo, sendo concluído às 17 horas de sexta-feira (07/02).



Para o sábado (08/02), o caminhão segue entre 8 e 12 horas na região do Jardim Imperador e, à tarde – das 13 às 17 horas –, o serviço será realizado na região do Monte Cristo. Os trabalhos podem sofrer alteração de horário conforme a demanda do local.



“A expectativa é de que o serviço seja aderido pela população, que terá oportunidade de destinar ao recolhimento os móveis, eletrodomésticos e outros objetos em desuso. A iniciativa visa evitar o descarte irregular desses materiais em rios, córregos, estradas, espaços públicos e terrenos baldios”, explicou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.



O serviço deve se consolidar como uma atividade fixa no município, com atuação de segunda-feira a sábado, das 8 às 17 horas.