Operação Cata-Treco de Suzano começa a atender novos bairros das regiões Norte e Sul

A Operação Cata-Treco de Suzano, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, começou a contemplar mais seis pontos da cidade. O primeiro caminhão do projeto passará nos bairros Jardim São José, Jardim Graziela e Jardim São Bernardino, na região norte. Já o segundo realiza o serviço no distrito de Palmeiras: Residencial Nova América, Vila Fátima e Parque Buenos Aires, respectivamente. A expectativa é de que os veículos permaneçam em cada região até 16 de maio (sábado).

Aos moradores que desejarem desvencilhar-se de móveis, eletrodomésticos, madeiras e outros objetos em desuso, a orientação é deixar os itens para descarte em frente à residência, na calçada, para que a equipe passe recolhendo. Vale destacar, entretanto, que o Cata-Treco não aceita restos de construção civil (entulho).

O trabalho da Secretaria de Meio Ambiente pode ser acompanhado na página oficial da Prefeitura de Suzano (http://bit.ly/Cata-TrecoSuzano), lembrando que a programação é definida de acordo com a demanda de cada localidade.

Segundo o titular da pasta responsável pela execução da operação, Edson Gianuzzi, o trabalho está abrangendo a cidade toda. Após a coleta do material, o conteúdo é destinado ao ecoponto do Parque Maria Helena para o devido trabalho de seleção e reciclagem.

“Esse é um importante projeto que estamos realizando desde o começo do ano. Já passamos por diversos bairros e conseguimos disponibilizar outro caminhão, que agora está focado no distrito de Palmeiras. É com trabalho sério e comprometimento que conseguimos estabelecer melhorias aos cidadãos. Quero destacar ainda que todos os nossos profissionais estão sendo abastecidos com os equipamentos de proteção contra o novo coronavírus”, concluiu o secretário municipal de Meio Ambiente.