Operação 'Cata-Treco' inicia agendamento para programação de novembro

A Secretaria Municipal de Governo informa que já iniciou o agendamento para a definição da primeira programação de novembro da “Operação Cata-Treco”. Os munícipes podem requisitar os caminhões destinados ao serviço para circular pelo seu bairro para o recolhimento de inservíveis por meio do WhatsApp (11) 94555-3867, no telefone fixo (11) 4745-2055 ou preenchendo o formulário bit.ly/CTnoBairro.

Para que a retirada possa ser efetuada, a população precisa se atentar ao horário de atendimento, que ocorre das 9 às 17 horas, e também aos objetos que podem ser descartados como madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos, dentre outros, com exceção aos resíduos de construção civil. O “Cata-Treco” também contempla o recolhimento de isopor, vidro e de todos os tipos de óleo, que devem ser entregues em garrafa PET fechada. Para ocorrer a retirada, é preciso deixar os itens do lado de fora da residência.

O objetivo do projeto é combater o despejo em locais inapropriados e a formação de ilhas de resíduos nos rios, contribuindo com a preservação do meio ambiente. A arrecadação resultante do processo de triagem, prensa e venda do material reciclado auxilia famílias suzanenses que trabalham com este serviço. Após realizar o contato com a Secretaria Municipal de Governo, a pasta enviará os caminhões para a região solicitada em um período de três a cinco dias úteis. A iniciativa busca incentivar os cidadãos a fazer o descarte responsável daqueles materiais que não possuem mais a serventia original.