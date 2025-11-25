Operação 'Cata-Treco' inicia nova programação em 26 bairros

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, iniciou nesta segunda-feira (24/11) uma nova fase da operação “Cata-Treco”, desta vez abrangendo 26 bairros da região sul. A programação segue até sábado (29/11), com equipes percorrendo as vias para recolhimento gratuito de materiais inservíveis e reforço das ações de zeladoria.

A iniciativa integra o trabalho permanente de limpeza urbana realizado pela administração municipal e tem como objetivo estimular o descarte adequado de itens sem utilidade, evitando acúmulo irregular, impactos ambientais e riscos à saúde pública, como o surgimento de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Nesta etapa, o serviço contemplará os bairros Jardim Leblon, Chácara Ceres, Raffo, Jardim do Bosque, Tabamarajoara, Parque Alvorada, Vila Helena, Jardim Nova América, Vila Ipelândia, Jardim Dora, Chácaras Duchen, Jardim Ikeda, Parque Residencial Samambaia, Jardim Planalto, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Caulim, Palmeiras, Jardim Itamaracá, Jardim Amazonas, Recreio Bela Vista, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Recanto São José, Vila São Pedro e Jardim do Lago. As equipes circulam de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e no sábado, das 9 horas ao meio-dia.

O serviço, que já passou pela região norte no início deste mês, onde atendeu 14 bairros, permite que moradores posicionem em frente às residências móveis velhos, colchões, sofás, peças de madeira, eletrodomésticos e utensílios domésticos sem uso. O recolhimento é realizado de forma organizada e segura, garantindo que esses objetos tenham destino correto e não sejam descartados em áreas públicas. Entre janeiro e outubro deste ano, foram retiradas 2.412 toneladas de materiais inservíveis em todas as etapas da operação, demonstrando o impacto significativo do programa na manutenção da cidade.

De acordo com o secretário Alex Santos, a operação se consolidou como uma ferramenta essencial para a limpeza urbana e a saúde preventiva. “O ‘Cata-Treco’ é mais do que uma ação de recolhimento, é um cuidado direto com a qualidade de vida da população. Quando fazemos a retirada desses materiais, reduzimos riscos, melhoramos o ambiente e mostramos, na prática, o quanto a participação de cada morador faz diferença. Nosso compromisso é manter Suzano sempre limpa e organizada, e essa programação reforça esse esforço coletivo”, destacou o secretário. Mais informações sobre o ‘Cata-Treco’ podem ser obtidas por meio do WhatsApp (11) 99650-8973.

Ecopontos

A Prefeitura de Suzano relembra que objetos como entulho, vidros e pneus não devem ser enviados para o “Cata-Treco”, pois têm destino adequado nos ecopontos municipais. A cidade conta atualmente com cinco locais para esse tipo de descarte: o do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), o da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), o do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183), o do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553) e o do bairro Cidade Miguel Badra (rua do Progresso, 300). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.