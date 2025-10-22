Operação 'Cata-Treco' inicia nova programação em 37 bairros de Suzano

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (20/10) uma nova etapa da operação “Cata-Treco", que nesta quinzena contemplará 37 bairros da região central. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, segue até 1º de novembro com o objetivo de promover o descarte correto de materiais inservíveis e reforçar o compromisso do município com a limpeza urbana e a saúde pública.

Os caminhões percorrerão as vias das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 horas ao meio-dia aos sábados. Os moradores podem colocar na calçada, em frente às suas residências, itens como madeiras, móveis velhos, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios sem uso.

Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Santos, a ampliação do programa tem garantido resultados expressivos e boa adesão da população. “O Cata-Treco é um serviço que vem se fortalecendo a cada ciclo. Estamos intensificando os atendimentos, retirando ainda mais inservíveis das ruas e contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos suzanenses. Sabemos o quanto esse trabalho é importante para manter a cidade limpa e livre de criadouros de insetos e roedores”, destacou.

Nesta fase, o cronograma contempla bairros como Vila Figueira, Jardim Colorado, Vila Amorim, Jardim Imperador, Parque Suzano e Jardim Nazareth, entre outros. A equipe também passará por áreas centrais e residenciais com grande circulação de pessoas, garantindo a abrangência do serviço em diferentes regiões do município (veja todos os bairros abaixo).

O secretário ainda ressaltou que o programa atua em sintonia com outras frentes de limpeza urbana da administração municipal. “Além da retirada dos materiais inservíveis, estamos alinhados com as ações de zeladoria, varrição e manutenção das vias. O Cata-Treco é parte de uma estratégia maior que busca manter Suzano cada vez mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, completou Alex.

Itens como entulho, vidros e pneus não devem ser colocados para coleta, pois têm destino adequado nos ecopontos municipais. A cidade conta atualmente com quatro locais para esse tipo de descarte: o Ecoponto do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), o da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), o do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e o do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

Os moradores que desejarem registrar novas solicitações ou obter informações sobre o serviço podem entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria de Governo: (11) 94555-3867.

Bairros contemplados

Vila Sol Nascente; Vila Figueira; Jardim Lincoln; Jardim Santa Lúcia; Vila Urupês; Jardim Colorado; Jardim Luela; Vila Amorim; Jardim Maitê; Vila Monte Sion; Jardim Lazzareschi; Jardim Miriam; Jardim Natal; Jardim Nazareth; Jardim Altos de Suzano; Jardim das Flores; Cidade Edson; Parque Suzano; Jardim Imperador; Jardim Monte Cristo; Jardim Suzanópolis; Jardim Márcia; Jardim Nena; Jardim Quaresmeira; Jardim Saúde; Meu Cantinho; Vila Barros; Parque Residencial Casa Branca; Ramal São José; Jardim Caxangá; Fazenda Aya; Chácara Sete Cruzes; Chácara Faggion; Jardim Modelo; Jardim Suzano; Jardim Anzai; e Jardim Ana Rosa.