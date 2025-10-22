Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 22 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Operação 'Cata-Treco' inicia nova programação em 37 bairros de Suzano

Serviço percorre região central entre os dias 20 de outubro e 1º de novembro; iniciativa contribui para limpeza urbana e prevenção de criadouros do mosquito da dengue

22 outubro 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
Operação 'Cata-Treco' inicia nova programação em 37 bairros de SuzanoOperação 'Cata-Treco' inicia nova programação em 37 bairros de Suzano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (20/10) uma nova etapa da operação “Cata-Treco", que nesta quinzena contemplará 37 bairros da região central. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, segue até 1º de novembro com o objetivo de promover o descarte correto de materiais inservíveis e reforçar o compromisso do município com a limpeza urbana e a saúde pública.

Os caminhões percorrerão as vias das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 horas ao meio-dia aos sábados. Os moradores podem colocar na calçada, em frente às suas residências, itens como madeiras, móveis velhos, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios sem uso.

Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Santos, a ampliação do programa tem garantido resultados expressivos e boa adesão da população. “O Cata-Treco é um serviço que vem se fortalecendo a cada ciclo. Estamos intensificando os atendimentos, retirando ainda mais inservíveis das ruas e contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos suzanenses. Sabemos o quanto esse trabalho é importante para manter a cidade limpa e livre de criadouros de insetos e roedores”, destacou.

Nesta fase, o cronograma contempla bairros como Vila Figueira, Jardim Colorado, Vila Amorim, Jardim Imperador, Parque Suzano e Jardim Nazareth, entre outros. A equipe também passará por áreas centrais e residenciais com grande circulação de pessoas, garantindo a abrangência do serviço em diferentes regiões do município (veja todos os bairros abaixo).

O secretário ainda ressaltou que o programa atua em sintonia com outras frentes de limpeza urbana da administração municipal. “Além da retirada dos materiais inservíveis, estamos alinhados com as ações de zeladoria, varrição e manutenção das vias. O Cata-Treco é parte de uma estratégia maior que busca manter Suzano cada vez mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, completou Alex.

Itens como entulho, vidros e pneus não devem ser colocados para coleta, pois têm destino adequado nos ecopontos municipais. A cidade conta atualmente com quatro locais para esse tipo de descarte: o Ecoponto do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), o da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), o do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e o do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

Os moradores que desejarem registrar novas solicitações ou obter informações sobre o serviço podem entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria de Governo: (11) 94555-3867.

Bairros contemplados

Vila Sol Nascente; Vila Figueira; Jardim Lincoln; Jardim Santa Lúcia; Vila Urupês; Jardim Colorado; Jardim Luela; Vila Amorim; Jardim Maitê; Vila Monte Sion; Jardim Lazzareschi; Jardim Miriam; Jardim Natal; Jardim Nazareth; Jardim Altos de Suzano; Jardim das Flores; Cidade Edson; Parque Suzano; Jardim Imperador; Jardim Monte Cristo; Jardim Suzanópolis; Jardim Márcia; Jardim Nena; Jardim Quaresmeira; Jardim Saúde; Meu Cantinho; Vila Barros; Parque Residencial Casa Branca; Ramal São José; Jardim Caxangá; Fazenda Aya; Chácara Sete Cruzes; Chácara Faggion; Jardim Modelo; Jardim Suzano; Jardim Anzai; e Jardim Ana Rosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fabiano Slupko representa o Grupo LMS Visão no Contador CEO Experience
Cidades

Fabiano Slupko representa o Grupo LMS Visão no Contador CEO Experience

Hapvida e Solutions anunciam benefícios para torcedores do Flamengo de todo o Brasil
Saúde

Hapvida e Solutions anunciam benefícios para torcedores do Flamengo de todo o Brasil

NSG 2025: evento APAS debate o futuro do varejo supermercadista
Cidades

NSG 2025: evento APAS debate o futuro do varejo supermercadista

Saúde, Educação e Saspe iniciam 2ª fase do 'Programa da Boa Visão'
Cidades

Saúde, Educação e Saspe iniciam 2ª fase do 'Programa da Boa Visão'

Documentário celebra 70 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer
Cidades

Documentário celebra 70 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Secretaria de Educação reforça importância do comparecimento no Saeb
Cidades

Secretaria de Educação reforça importância do comparecimento no Saeb