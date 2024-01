Operação 'Cata-Treco' recolhe 45 toneladas de inservíveis

A operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, garantiu a retirada de 45 toneladas de materiais inservíveis das ruas de Suzano na primeira programação do serviço em 2024. O montante foi recolhido em apenas nove dias, após a retomada das atividades, em 15 de janeiro. Para reforçar o trabalho, a pasta garantiu a circulação dos caminhões até mesmo no sábado (20/01), totalizando 183 demandas atendidas na somatória dos objetos recolhidos de vizinhos dos moradores agendados, que aproveitaram para efetuar o descarte adequado.

No período, que se estendeu até a última quarta-feira (24/01), o serviço contemplou todas as regiões da cidade e alcançou bairros como o Miguel Badra Alto, Miguel Badra Baixo, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Cidade Boa Vista, Jardim Varan, Jardim Revista, Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Colorado, Cidade Edson, Jardim Casa Branca, Jardim Suzanópolis, Jardim Imperador, Parque Santa Rosa, Jardim Leblon, Vila Helena, Jardim Nova América, além de toda a região de Palmeiras e do centro da cidade.

Vale ressaltar que os atendimentos são realizados conforme as solicitações encaminhadas pela população, por meio do WhatsApp (11) 94555-3867 e pelo telefone fixo (11) 4745-2045. A partir do agendamento, será elaborado um cronograma que possa garantir a chegada do serviço nos bairros entre 7 e 15 dias úteis. A circulação dos caminhões ocorre entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, entre 8 e 13 horas. Os moradores interessados em receber o “Cata-Treco” podem acessar o link bit.ly/CTnoBairro, informando nome completo, telefone, e-mail, bairro e endereço.

Os residentes devem ficar atentos se o veículo está devidamente caracterizado, com a logomarca do projeto, e se os funcionários estão identificados. Podem ser entregues madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis, exceto resíduos de construção civil. O serviço também garante a retirada de itens reutilizáveis como isopor, vidro e todos os tipos de óleo, que deverão estar acondicionados em garrafas PET fechadas. Os objetos podem ser deixados na calçada.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou a importância da adesão da população. “A participação dos moradores é fundamental neste processo, deixando os materiais adequados nos dias corretos para que a equipe possa cumprir seu papel. Muitas pessoas guardam em casa objetos que não usam mais e que podem ser úteis para outras, por meio da reciclagem. Estamos dispostos a atender da melhor forma possível as demandas de cada bairro e as solicitações individuais”, afirmou o chefe da pasta.