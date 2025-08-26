Operação 'Cata-Treco' vai atender 26 bairros da região sul

A Secretaria Municipal de Governo dá sequência ao cronograma da operação ‘Cata-Treco’ em Suzano e, desta vez, a iniciativa contempla a região sul da cidade. A iniciativa teve início nesta segunda-feira (25/08) e seguirá até sábado (30/08), das 8 às 17 horas durante a semana, e das 9 horas ao meio-dia aos sábados, oferecendo aos moradores o serviço gratuito de recolhimento de materiais inservíveis.

Ao todo, 26 bairros serão contemplados, sendo eles Jardim Leblon, Chácara Ceres, Raffo, Jardim do Bosque, Tabamarajoara, Parque Alvorada, Vila Helena, Residencial Nova América, Vila Ipelândia, Jardim Dora, Chácaras Duchen, Jardim Ikeda, Parque Residencial Samambaia, Jardim Planalto, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Bairro do Caulim, centro comercial de Palmeiras, Jardim Itamaracá, Jardim Amazonas, Recreio Bela Vista, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Recanto São José, Vila São Pedro e Jardim do Lago.

Os próximos locais a serem atendidos pela força-tarefa são definidos com base em critérios técnicos, de acordo com o mapeamento realizado pelas equipes municipais, que identificam as áreas com maior demanda de descarte de inservíveis.

A ação tem como objetivo oferecer à população uma alternativa prática para o descarte de móveis usados, colchões, pedaços de madeira, eletrodomésticos quebrados e outros objetos que já não têm utilidade. Para o bom andamento do trabalho, a orientação é que os moradores coloquem os itens de forma organizada na calçada, preferencialmente na véspera da coleta. Vale destacar que não serão recolhidos resíduos orgânicos, lixo doméstico, entulho de construção, vidros ou lâmpadas, já que esses materiais precisam de destinação específica.

O serviço também contempla o recolhimento de isopor e de todos os tipos de óleo de cozinha. Nesse caso, é fundamental que o óleo seja armazenado em garrafas PET bem fechadas, o que evita vazamentos e facilita o transporte. A prática garante a destinação correta e ajuda a prevenir a contaminação do solo e da água, já que o descarte inadequado de óleo e isopor está entre as principais causas de poluição ambiental.

De acordo com o secretário Alex Santos, o avanço da operação para a região sul mostra o compromisso da administração em alcançar todos os cantos da cidade. “Já percorremos diferentes regiões e agora chegamos ao sul de Suzano, garantindo que centenas de famílias tenham acesso a esse serviço. Trata-se de uma iniciativa que vai além da limpeza urbana, estamos falando de saúde pública, de cuidado com o meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida de cada morador”, afirmou o chefe da pasta.

Desempenho

Nos últimos dois meses, a operação já retirou mais de 480 toneladas de materiais em desuso. O trabalho é realizado com o apoio de duas equipes fixas, cada uma equipada com caminhões próprios para o recolhimento, o que garante agilidade e maior alcance no atendimento aos moradores.

O volume expressivo mostra como a iniciativa vem sendo primordial para transformar o dia a dia da população, pois além de garantir ruas e calçadas mais limpas, o serviço ajuda a eliminar pontos de acúmulo de lixo, evita a proliferação de insetos e roedores e atua de maneira direta na prevenção de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, zika e chikungunya, que se aproveita de recipientes e materiais expostos à chuva para se reproduzir.

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria de Governo: (11) 94555-3867.