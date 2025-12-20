Operação 'Cavalo de Aço' fecha quatro estabelecimentos e intensifica fiscalização Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou durante a noite desta sexta-feira e madrugada de sábado (19 e 20/12) a operação “Cavalo de Aço” em três bairros. O objetivo da atividade foi o de reforçar a segurança pública, coibir irregularidades administrativas e ampliar a fiscalização de trânsito.

A ação ocorreu em pontos estratégicos dos bairros Jardim Colorado, Cidade Miguel Badra e Jardim Revista, reunindo 18 agentes da GCM, dois da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, quatro do Setor de Fiscalização de Posturas, além de seis policiais militares das 1ª e 4ª Cias do 32º Batalhão. Foram utilizadas nas ações quatro motocicletas e cinco viaturas da GCM e três viaturas da PM.

Durante a ação, sete estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, dos quais quatro foram fechados por irregularidades administrativas. As interdições atingiram dois comércios no bairro Cidade Miguel Badra e dois no Jardim Revista, que permanecerão fechados até a completa regularização das atividades junto aos órgãos competentes. Os outros três estabelecimentos foram orientados e apresentaram documentação em conformidade.

Além disso, 119 pessoas foram abordadas durante as ações de patrulhamento e fiscalização. No trânsito, foram realizadas 51 abordagens a motocicletas, resultando na lavratura de 22 autos de infração e no recolhimento de 18 motocicletas ao pátio municipal, em razão de irregularidades previstas na legislação vigente.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a iniciativa integra um planejamento permanente da administração para garantir ordem pública e segurança. “A operação ‘Cavalo de Aço’ é estratégica porque atua de forma preventiva, fiscalizatória e ostensiva, trazendo mais tranquilidade à população e combatendo irregularidades que impactam diretamente a segurança urbana”, destacou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que as ações continuarão em diferentes regiões do município. “Nosso objetivo não é apenas fiscalizar, mas orientar e garantir que os estabelecimentos funcionem dentro da legalidade. Aqueles que foram fechados poderão reabrir assim que regularizarem suas pendências, respeitando as normas e contribuindo para uma cidade mais segura”, concluiu o chefe do Poder Executivo municipal.

A Prefeitura de Suzano ressalta que operações integradas como a Cavalo de Aço seguem ocorrendo de forma periódica, com foco na preservação da ordem pública, na segurança viária e no cumprimento da legislação municipal, fortalecendo a sensação de segurança para moradores e comerciantes.

A administração municipal ainda ressalta que a população pode enviar denúncias sobre irregularidades e demais crimes por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.