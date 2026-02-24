'Operação Cidade e Ordem' fecha dois estabelecimentos no fim de semana

A Prefeitura de Suzano fechou dois estabelecimentos durante a "Operação Cidade e Ordem" realizada no último sábado (21/02) na região do centro expandido. A ação foi realizada de forma conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a Vigilância Sanitária, o Setor de Fiscalização de Posturas e a Polícia Militar e teve como principal objetivo preservar o sossego público na cidade. Os dois locais foram flagrados cometendo diversas irregularidades.

O primeiro ponto fiscalizado foi uma adega localizada na rua Getúlio Moreira de Souza, no Jardim Casa Branca. Durante a inspeção, a equipe do Setor de Fiscalização de Posturas constatou irregularidades na documentação exigida para funcionamento do estabelecimento. Diante disso, foi lavrada notificação e determinada a paralisação imediata das atividades até a regularização da situação.

Na sequência, as equipes se deslocaram até um bar situado na rua Bahe Macedo, na Cidade Edson. No local, também foram identificadas irregularidades administrativas. A equipe de Fiscalização de Posturas emitiu notificação e determinou a paralisação das atividades por falta de documentação adequada para funcionamento.

Além disso, a Vigilância Sanitária constatou o descumprimento da Lei Antifumo do Estado de São Paulo (lei estadual nº 13.541/2009). Foi verificado o uso de narguilé no interior do estabelecimento, que exercia atividade de tabacaria, em desacordo com a legislação vigente. Diante da infração, foram lavrados auto de infração e auto de imposição de penalidade, culminando na interdição cautelar do estabelecimento.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da integração entre as forças de segurança e os setores de fiscalização para garantir resultados efetivos. “A 'Operação Cidade e Ordem' demonstra a força do trabalho conjunto. Quando unimos GCM, Polícia Militar, Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária e Secretaria de Transporte, conseguimos agir de forma mais completa, coibindo irregularidades e protegendo a população. Nosso objetivo é assegurar que todos atuem dentro da legalidade e que a cidade mantenha padrões adequados de segurança e organização”, afirmou.

Durante as três horas de operação, as equipes também deram orientações aos responsáveis pelos estabelecimentos e fizeram verificações no entorno, reforçando a presença do poder público em regiões com maior movimentação noturna. Balbino ressaltou ainda que a administração municipal seguirá intensificando as fiscalizações, sobretudo em estabelecimentos que descumprem normas ou geram transtornos à vizinhança.

“Queremos que os empreendedores prosperem, mas dentro das regras. A lei existe para garantir equilíbrio, concorrência justa e respeito à saúde e ao sossego dos moradores. Quem estiver irregular será notificado e poderá sofrer as sanções previstas”, completou o secretário.