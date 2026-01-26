Operação 'Cidade e Ordem' fecha quatro estabelecimentos no final de semana

A operação “Cidade e Ordem”, realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, fechou quatro estabelecimentos comerciais na noite do último sábado (24/01), além de aplicar duas autuações e duas notificações por irregularidades. A ação visitou oito locais das regiões sul e central do município e teve como foco a fiscalização de documentação, horário de funcionamento, poluição sonora e normas sanitárias.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Cidadã, a operação foi realizada em conjunto com o Setor de Fiscalização de Posturas e a Vigilância Sanitária de Suzano, além da Polícia Militar, e reuniu quatro viaturas da GCM, totalizando dez agentes, além de cinco integrantes dos demais órgãos municipais envolvidos.

No bairro Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras, um bar localizado na rua Tadeu Marcelo da Silva teve as atividades interditadas por falta de documentação obrigatória e funcionamento fora do horário permitido. Ainda na mesma região, uma lanchonete na rua José de Araújo Júnior foi notificada por exceder o horário de funcionamento, sendo determinado o encerramento imediato do atendimento.

Já no Jardim Nazareth, um bar na rua General José Galetti foi autuado pela Vigilância Sanitária por descumprimento da da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (a Lei Antifumo), e notificado pelo Setor de Fiscalização de Posturas por exceder o horário de funcionamento, obstruir a calçada e faltar com a documentação, resultando na paralisação das atividades. No Jardim Imperador, uma adega na alameda Meyer Joseph Nigri também teve o encerramento das atividades por funcionamento além do horário previsto em lei, além de autuação sanitária relacionada ao fumo em ambiente irregular.

A operação também percorreu a região central, autuando um bar na rua Sete de Setembro por infração à Lei Antifumo, embora estivesse com documentação regular. Em outro bar da mesma via, não foram encontradas irregularidades. Já outros dois pontos fiscalizados - um estabelecimento no bairro Cidade Edson e na Vila Monte Sion - estavam fechados no momento da vistoria.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o objetivo é garantir qualidade de vida à população. “A operação ‘Cidade e Ordem’ reforça que a fiscalização é permanente. Nosso trabalho é assegurar que os estabelecimentos funcionem dentro da lei, preservando o sossego público, a segurança e a saúde da população”, afirmou.

Segundo Balbino, o trabalho integrado entre as forças de segurança e os setores de fiscalização fortalece a presença do Poder Público nos bairros e amplia a resposta às demandas da população. “Quando as equipes atuam de forma conjunta, a cidade sente o resultado: mais organização, mais respeito às regras e mais tranquilidade para quem mora e trabalha aqui”, finalizou.