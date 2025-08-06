'Operação Combate ao Crime' tem mais de 100 agentes em Palmeiras

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, em parceria com as Polícias Civil e Militar, deu início na tarde desta quarta-feira (06/08) à “Operação Combate ao Crime”, uma ofensiva conjunta entre as forças de segurança que atuam na cidade com foco no distrito de Palmeiras. A iniciativa é considerada um marco da gestão do prefeito Pedro Ishi no setor, já que é a primeira dessa proporção direcionada especificamente a essa região, que envolve mais de cem agentes e que tem como objetivo principal intensificar o combate a todos os tipos de crime.

O chefe do Executivo e o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, acompanharam o início dos trabalhos, que tiveram como ponto de partida o futuro Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno. Pela Guarda Civil Municipal (GCM), cerca de 30 agentes foram destacados, divididos entre nove viaturas e duas motos. Eles compõem quase todos os grupamentos da corporação: Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Canil, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha. Foram mobilizadas ainda 29 viaturas da Polícia Militar, inclusive da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Mais de 70 policiais estavam empenhados na ação. A Polícia Civil também esteve presente com três agentes do 1º Distrito Policial. Equipes da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep), do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) também participaram da operação.

O início dos trabalhos foi acompanhado ainda pelo vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; pelo comandante do 32º BPM/M, major William Tadashi Vieira; pelo investigador-chefe do 1º Distrito Policial (Palmeiras), Mauro Eidi Nakao; e pela vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região sul (Palmeiras), Isabel Melo.

A operação, inclusive, é uma resposta das forças de segurança para as demandas do Conseg Sul, que retomou os trabalhos neste ano. Durante a atividade, o foco dos agentes foi a realização de abordagens em pontos estratégicos de bairros do distrito de Palmeiras. A escolha da área como ponto de partida está diretamente ligada à solicitação dos moradores por maior presença das forças de segurança na região.

“Essa operação representa o compromisso da nossa gestão com a segurança da população, não só do centro e da região norte, mas também da região sul da cidade. A atuação integrada entre as forças policiais e a reativação do Conseg Sul são exemplos claros de que estamos ouvindo e agindo em parceria com a comunidade”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

A operação é resultado de um trabalho contínuo da administração municipal em reforçar a estrutura da segurança pública, promovendo a integração entre os órgãos e fortalecendo a presença policial nos bairros. A reativação do Conseg Sul foi instrumento fundamental para canalizar as demandas dos moradores da região e construir soluções coletivas. Na última semana, uma comitiva da prefeitura participou da primeira reunião após o retorno do conselho, ocorrida na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia. Lá, os secretários municipais Francisco Balbino, Alex Santos (Governo), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico) acolheram demandas da comunidade. Entre elas estava justamente o reforço na segurança e a realização de operações como essa.

Para o secretário Balbino, a ação reflete o amadurecimento do sistema de segurança de Suzano, que tem investido cada vez mais em inteligência, parceria interinstitucional e presença ostensiva. “O que estamos fazendo é mostrar que Suzano não aceita a presença do crime organizado. A união entre a GCM, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Conseg Sul simboliza nossa força coletiva em defesa da ordem e da tranquilidade das pessoas”, afirmou.

Toda a cidade

Nos últimos meses, a GCM tem atuado de forma constante em ações conjuntas, com destaque para a “Operação Cidade e Ordem”, que no último fim de semana resultou na interdição de três estabelecimentos e diversas autuações por irregularidades. Essa atuação firme vem colaborando diretamente para os resultados positivos apresentados pela cidade.

Além disso, balanço da Secretaria de Segurança Cidadã aponta que Suzano registrou uma média de praticamente uma prisão por dia entre janeiro e o fim de julho, evidenciando o impacto direto das políticas implementadas pela pasta. “Estamos colhendo os frutos de uma política de segurança bem estruturada, baseada na confiança entre as instituições e na resposta rápida às demandas da população. A operação reforça o quanto a segurança é uma prioridade na atual gestão”, finalizou o prefeito Pedro Ishi.