Operação contra crimes patrimoniais mobiliza 1,5 mil policiais na Grande São Paulo

A Polícia Militar realiza nesta quarta-feira (11) a Operação Impacto Metropolitano, com o objetivo de prevenir crimes patrimoniais em sete cidades da região metropolitana de São Paulo. A ação conta com mais de 1,5 mil policiais militares e mais de 400 viaturas, com participação integrada da Polícia Civil e das Guardas Civis Municipais.

Coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano, a operação tem o apoio dos comandos de área de Guarulhos, Osasco e Mogi das Cruzes, além de unidades especializadas da Polícia Militar.

O efetivo atuará em diversas modalidades de policiamento, com reforço de equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Policiamento Ambiental, Rodoviário, de Trânsito e do Comando de Aviação da PM. Além de agentes da Polícia Civil e das Guardas Civis Municipais, ampliando a atuação integrada entre as forças de segurança.

"A operação reflete a importância estratégica dos municípios para o comando da instituição e quem ganha com isso é a população. Além disso, a operação busca reforçar o combate aos crimes patrimoniais, ampliar a proteção dos cidadãos e fortalecer a sensação de segurança na região", afirmou o coronel Carlos Sanches, comandante de Policiamento de Área Metropolitana 6.