Operação da GCM resulta em quatro presos e 12 ocorrências atendidas durante período de festas

O fim de ano foi marcado por uma grande atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. Além do patrulhamento, os agentes atenderam 12 ocorrências entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro. As ações culminaram em quatro detenções, cinco veículos em situação irregular recuperados, apreensões de drogas e de fogos de artifício, além do resgate de quatro animais. Festas clandestinas em via pública no Jardim Cacique e na Vila Fátima também foram interrompidas pelo grupamento.

Das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, quatro suspeitos foram presos. “Nossas equipes permaneceram nas ruas atuando para que a população tivesse mais segurança e tranquilidade durante o período de festas. Precisamos atender várias ocorrências para evitar uma série de outros crimes em nossa cidade, além de promover patrulhamento constante”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

O primeiro caso aconteceu por volta das 15h30 da terça-feira (26/12) na praça dos Expedicionários, no centro. Um foragido da Justiça foi abordado pelos agentes portando quatro jogos de talher com seis unidades, sete jogos de faca com seis unidades e nove facas de cortar pão. Ao ser questionado, ele negou que teria furtado os objetos mas não soube informar a origem, afirmando que iria trocar por entorpecentes. Por conta disso, foi conduzido para o Distrito Policial, ficando à disposição da Justiça.

No dia seguinte (27/12), outro indivíduo foi detido pela GCM por violência doméstica. O caso aconteceu na estrada dos Fernandes, por volta das 10h20. A vítima foi encontrada pelos guardas na base instalada no Jardim Casa Branca. Ao chegarem na residência da mulher, os agentes encontraram o indivíduo com uma faca usada para realizar as agressões. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Já na véspera de Ano Novo (31/12), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) detiveram um homem na praça Douglas da Silva Santos, no Parque Buenos Aires, por volta das 20h45. Durante a abordagem, os guardas sentiram um forte odor de entorpecente emanado pelo indivíduo. O suspeito tentou resistir à prisão, mas foi detido e ameaçou um dos agentes, sendo levado para a delegacia e ficando à disposição da Justiça.

Apreensões

Os agentes da GCM permaneceram em alerta para casos de veículos roubados e furtados, resultando em diversas apreensões de veículos e drogas. O primeiro caso aconteceu às 17 horas da véspera de Natal (24/12) na rua Sebastião Elias de Carvalho, no Jardim Saúde. Os GCMs realizavam um patrulhamento quando visualizaram um homem sem capacete conduzindo uma motocicleta Honda XR200 adulterada e sem placa. Durante a abordagem, os agentes descobriram que o indivíduo não possuía habilitação. Por conta disso, ele e a motocicleta foram levados para o Distrito Policial, onde os trabalhos judiciários foram realizados.

No dia seguinte (25/12), por volta das 15h30, a Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), com apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e do Canil da GCM, localizou outra motocicleta sem placa e com indícios de ser produto de roubo ou furto. Ela estava escondida próxima ao muro de uma empresa na rua Santa Clotilde, no bairro Vila Fátima. Os agentes não conseguiram identificar os números de motor e chassi e, diante dos fatos, o veículo foi levado para o Distrito Policial, onde permaneceu apreendido.

Uma denúncia anônima levou guardas da Romu a apreenderem 568 gramas de drogas em um bueiro por volta das 18h15 de quarta-feira (27/12) na rua Fabrício Cabral dos Santos, no bairro Cidade Miguel Badra. A rápida ação aconteceu durante um patrulhamento. Ao verificarem o local da denúncia, os guardas encontraram uma sacola que continha 60 unidades de cocaína (64,9 gramas); 46 de maconha (189,2 gramas); 11 de crack (23 gramas) e 10 unidades de lança-perfume (291,5 gramas). O material foi levado para o Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes.

Outra atuação de destaque da GCM aconteceu no sábado (30/12), quando equipes da Força Patrulha recuperaram duas motocicletas de alta cilindrada furtadas de uma loja de revenda que fica na avenida Mogi das Cruzes. Por volta das 3h30, um munícipe acionou a equipe em patrulhamento para informar sobre o crime. As buscas foram iniciadas e os criminosos foram localizados na rua Sete de Setembro, no Jardim Imperador, com os veículos. Eles conseguiram fugir, mas as motos foram recuperadas e restituídas ao proprietário.

Já na véspera de Ano Novo (31/12), por volta das 15 horas, uma ação da equipe da Romo realizada na região da estrada do Areião, no Jardim Maitê, resultou na apreensão de um veículo Honda Fit que estava abandonado em uma área de vegetação. O carro havia sido roubado por quatro criminosos armados na sexta-feira (29/12) na Vila Amorim e foi encontrado por meio de uma denúncia de um munícipe, sendo levado para o Distrito Policial e, posteriormente, restituído à vítima.

Resgates

O GPA, da GCM de Suzano, fez três operações na quarta-feira (27/12) que culminaram em apreensões de animais e de fogos de artifício na cidade. O primeiro foi em atendimento a um chamado via rádio. Os agentes se deslocaram até uma clínica veterinária que fica na Vila Figueira e foram informados que a mãe de três filhotes de saruê, também conhecido como “gambá-de-orelha-preta”, morreu atropelada. Os animais foram retirados vivos do ventre por uma médica veterinária e, posteriormente, resgatados pelos guardas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), que fica no Parque Ecológico do Tietê.

O grupamento também prestou apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Departamento de Fiscalização de Posturas no resgate a um pônei encontrado em situação de abandono na região norte da cidade. Na ocasião, os Fiscais de Posturas, também com apoio do GPA, apreenderam no mesmo dia diversos fogos de artifício que eram vendidos de forma irregular no bairro Cidade Miguel Badra.

Por fim, o primeiro dia do ano foi marcado por uma ação da Romu que evitou o caos na rua Jeca Tatu, no Jardim Cacique. Agentes foram acionados por volta das 2h20 para atenderem um caso de perturbação de sossego. No local, os guardas foram recebidos com violência, porém, conseguiram restabelecer a ordem e logo o grupo se dissipou. A mesma ação ocorreu no bairro Vila Fátima no dia 25 de dezembro, porém, sem intercorrências.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, parabenizou toda a equipe pelos trabalhos realizados durante o final de ano e afirmou que o volume de operações mostra que a GCM está comprometida com a segurança na cidade. “Foram 12 ações dos mais variados tipos e conseguimos manter a ordem no município. Todos os guardas se mantiveram atuantes para evitar bagunças durante as festividades de Natal e Ano Novo e tivemos um saldo muito positivo. O trabalho não para. Seguiremos ao longo de todo o ano cuidando da nossa população que depositou em nossas equipes tanta confiança no período de festas”, concluiu.