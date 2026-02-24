Operação da Polícia Civil cumpre 173 mandados no Alto Tietê e em outros estados

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (24), a Operação Interestadual Fim da Fábula, que cumpriu 173 mandados judiciais em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. No total, são 120 mandados de busca e apreensão e 53 mandados de prisão temporária.

No Alto Tietê, os mandados são cumpridos nas cidades de Arujá, Atibaia, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Segundo as investigações, os investigados são suspeitos de envolvimento em fraudes, como “golpe do INSS”, “golpe do falso advogado” e o “golpe da mão fantasma”. Os envolvidos utilizavam plataformas de apostas on-line e fintechs para movimentar valores obtidos de forma ilícita, inclusive com a clonagem de chaves Pix das vítimas. O inquérito policial também apura o crime de lavagem de capitais.

Além das prisões e buscas, a operação mira o patrimônio dos investigados. O Gaepp identificou ao menos 36 imóveis ligados ao grupo, incluindo bens registrados em nome de terceiros e empresas de fachada, além de centenas de veículos e embarcações. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o bloqueio judicial de até R$ 100 milhões em cada uma das 86 contas correntes, de pessoas físicas e jurídicas, identificadas na investigação.