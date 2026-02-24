Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Operação da Polícia Civil cumpre 173 mandados no Alto Tietê e em outros estados

Foi determinado um bloqueio judicial de até R$ 100 milhões em cada uma das 86 contas correntes, de pessoas físicas e jurídicas, identificadas na investigação

24 fevereiro 2026 - 10h04Por Yasmin Torres com Agência SP
Operação da Polícia Civil cumpre 173 mandados no Alto Tietê e em outros estadosOperação da Polícia Civil cumpre 173 mandados no Alto Tietê e em outros estados - (Foto: Divulgação / SSP)

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (24), a Operação Interestadual Fim da Fábula, que cumpriu 173 mandados judiciais em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. No total, são 120 mandados de busca e apreensão e 53 mandados de prisão temporária.

No Alto Tietê, os mandados são cumpridos nas cidades de Arujá, Atibaia, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Segundo as investigações, os investigados são suspeitos de envolvimento em fraudes, como “golpe do INSS”, “golpe do falso advogado” e o “golpe da mão fantasma”. Os envolvidos utilizavam plataformas de apostas on-line e fintechs para movimentar valores obtidos de forma ilícita, inclusive com a clonagem de chaves Pix das vítimas. O inquérito policial também apura o crime de lavagem de capitais. 

Além das prisões e buscas, a operação mira o patrimônio dos investigados. O Gaepp identificou ao menos 36 imóveis ligados ao grupo, incluindo bens registrados em nome de terceiros e empresas de fachada, além de centenas de veículos e embarcações. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o bloqueio judicial de até R$ 100 milhões em cada uma das 86 contas correntes, de pessoas físicas e jurídicas, identificadas na investigação.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moradores reclamam de som alto no Jardim Revista
Cidades

Moradores reclamam de som alto no Jardim Revista

Estação de Transferência da Renova está irregular desde 2022 em Suzano
Cidades

Estação de Transferência da Renova está irregular desde 2022 em Suzano

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial
Cidades

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial

Primeiro dia de força-tarefa atende Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Maria de Maggi
Cidades

Primeiro dia de força-tarefa atende Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Maria de Maggi

Força-tarefa do projeto 'Suzano em Ação' chega à região do Imperador
Cidades

Força-tarefa do projeto 'Suzano em Ação' chega à região do Imperador

Ações reforçam manutenção na região do Jardim Colorado
Cidades

Ações reforçam manutenção na região do Jardim Colorado