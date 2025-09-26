Operação 'Direção Segura Integrada' na Rua Dr. Prudente de Moraes

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana celebrou o Dia Nacional do Trânsito (25/09) nesta quinta-feira com uma participação efetiva na operação “Direção Segura Integrada”, realizada na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), exatamente no trecho de limite entre Suzano e Mogi das Cruzes. Por isso, o trabalho foi realizado em conjunto com a prefeitura da cidade vizinha, tendo apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

O foco foi orientar os motoristas sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes, reforçando orientações essenciais relacionadas à vigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ao licenciamento do veículo. As equipes aproveitaram a oportunidade para orientar sobre o uso dos itens obrigatórios, incluindo cinto de segurança e assento elevado para crianças, o respeito aos limites de velocidade e a proibição de dirigir tanto sob efeito de álcool quanto com celular ao volante.

Os motoristas que circulavam pelo local de manhã, nos dois sentidos da via, receberam panfletos que traziam algumas das mensagens que devem ser trabalhadas regularmente pelos Departamentos de Educação para o Trânsito de Suzano e de Mogi, que estiveram envolvidos na organização da atividade.

As frases chamavam atenção com as seguintes reflexões: “Vamos juntos promover um trânsito mais seguro”; “Desacelere! Seu bem maior é a vida”; “Pare: Cada atitude pode salvar ou tirar vidas. Distração, pressa ou imprudência não levam ninguém mais longe”; “Atenção: Respeite a sinalização, reduza a velocidade e cuide de quem está ao seu redor. Todos somos responsáveis”; e “Siga: Escolha um caminho mais seguro. Seja um exemplo de empatia e respeito no trânsito”.

A mobilização desta quinta-feira encerrou as atividades da Semana Nacional do Trânsito, que começou na última sexta-feira (19/09) com orientações sobre primeiros socorros para agentes da pasta no Cineteatro Wilma Bentivegna, em parceria com o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros; e contou com um simulado de resgate idealizado pela Radial Mais Transporte no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, que contou com apoio não só dos bombeiros como também do 32º Batalhão de Polícia Militar.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, frisou que as ações reforçam a conscientização dos motoristas e preservam a segurança de todos que circulam pelas vias da cidade. “Nós temos um trabalho contínuo de educação no trânsito, mas aproveitamos essas datas comemorativas para fortalecer as parcerias e buscar um resultado ainda mais efetivo com diálogo voltado aos condutores que entram e saem do município”, pontuou o titular da pasta.