Operação é lançada para reduzir impacto da chuva no sistema elétrico

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, lançou nesta quinta-feira (20) em sua sede de Mogi das Cruzes a Operação Verão 2018/2019. A ação tem o objetivo de reduzir o impacto proveniente das chuvas no sistema elétrico.

A Operação Verão vai intensificar o trabalho da companhia entre os meses de dezembro e março. A empresa investiu mais de 30 milhões de reais nas melhorias da rede neste final de ano e traçou um plano de ações para facilitar futuros reparos no sistema de energia. Dentre os principais reforços estão à modernização da rede, amplificação e construção de subestações, a compra de novas tecnologias e soluções para melhorar a prestação de serviços.

"No verão costumamos realizar 10 vezes mais atendimentos do que nos outros períodos. O aumento no consumo e as condições climáticas colaboram com o acréscimo de problemas que envolvem a rede. A Operação Verão funciona como uma ação preventiva para diminuir estes problemas" afirma o diretor da empresa, Marney Antunes. As chuvas, ventos e raios são os maiores causadores de quedas na rede elétrica.

O gerente de medição do Centro de Excelência da Distribuição, Tiago Fausto afirma que o investimento em tecnologia é feito para melhorar o serviço e diminuir os problemas, abaixando em longo prazo, a cobrança de tarifas.

A empresa também garantiu que trará um reforço em sua atuação, com cerca de 1200 colaboradores trabalhando ativamente na Operação Verão. As estratégias passadas para estes funcionários irão deixar o processo de atendimento aos clientes mais rápido. Segundo o diretor da empresa os eletricistas estão sendo treinados em diferentes áreas para que possam atender a qualquer chamado.

Com a grande demanda para solucionar problemas com a rede, a empresa criou uma estratégia de distribuição dos grupos de plantão para todos os municípios. Novos pontos de atendimento também foram criados para facilitar o atendimento. O projeto Operação Verão 2018/2019 é realizado em parceria com os órgãos municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia.

A EDP, concessionária fornecedora de energia elétrica para a região de Suzano, inaugurou nesta quinta-feira (20) em Mogi das Cruzes, o seu novo Centro de Excelência da Distribuição. O projeto tem o intuito de aperfeiçoar os procedimentos da empresa.