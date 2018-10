Operação Eleições 2018 convoca 1,7 mil policiais no Alto Tietê

As cidades da região terão 1,7 mil policiais militares à disposição durante a véspera e eleições, realizada neste domingo (7). A Operação Eleições 2018 será acompanhada pelos agentes que farão a escolta das urnas, segurança dos locais de votação e de apuração.

Por meio do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12), os 17º, 32º e 35º batalhões da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) estarão em oito cidades da região para prevenir a ordem pública e garantir o direito ao voto.

A operação ocorre em apoio à Justiça Eleitoral, após reuniões com os juízes eleitorais de cada área. A escolta policial também estará presente no transporte das mídias das urnas eletrônicas para os respectivos cartórios, a fim de garantir a confiabilidade dos dados e permitir a contagem dos votos.

Entre os agentes convocados para a ação, estarão policiais que trabalham na região, assim como um efetivo reforço das unidades que virá da capital, sob treinamento específico para atuarem no pleito eleitoral, conforme o Código Eleitoral e as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo nota enviada à imprensa, o objetivo da atuação é identificar as condutas atentatórias à legislação em pauta, para serem empregados em 346 locais de votação no Alto Tietê.

LOGÍSTICA

Em Suzano, toda a logística das eleições se inicia neste sábado (6), a partir das 13 horas, com a saída das urnas eletrônicas dos cartórios para as escolas. A escolta também terá a contribuição da Guarda Civil Municipal (GCM) e o transporte será feito por veículos cedidos da prefeitura. No turno da noite, até a manhã de domingo, a guarda de segurança também estará presente junto às urnas.

Domingo, a partir das 7 horas, o presidente da seção eleitoral reconhecerá o material das urnas eletrônicas e confirmará a instalação das seções especiais. As urnas de todo o país estão sujeitas a sorteio para auditoria do equipamento, realizado ainda hoje, para auditoria amanhã na presença de autoridades.

A votação estará aberta neste domingo nas escolas, das 8 às 17 horas. Após o período, o material é recolhido na junta apuradora para validação e reconhecimento, para posterior transmissão à Justiça, mais uma vez sob guarda de segurança.

Em todo o Estado, 10,5 mil locais de votação serão atendidos pela Polícia Militar.