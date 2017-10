Operação Fecha Bar aborda 111 pessoas e autua 7 estabelecimentos em Suzano

A operação Fecha Bar, comandada por policiais do 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), abordou 111 pessoas e autuou sete estabelecimentos, no último final de semana, em Suzano.

A ação tinha como objetivo combater crimes, como homicídios e roubos, que resultam do consumo em excesso de bebidas alcoólicas. Além de combater a perturbação ao sossego, gerada por som em alto volume.

Dos sete estabelecimentos autuados, dois funcionavam no Jardim Gardênia Azul. Eles não tinham a documentação corretar para o funcionamento. Além disso, um comércio na Estrada do Portão Honda foi notificado pelo manuseio incorreto de alimentos, por não cumprir a lei que proibi a venda de bebidas alcoólicas para menores, por descumprirem a Lei Antifumo e por armazenarem botijões de gás sem autorização.

No mesmo bairro, na Estrada Waldomiro Dias, três máquinas caça-níqueis foram apreendidas. O mesmo estabelecimento foi autuado por não possuir a documentação para funcionar e por desrespeitar a Lei Seca. O responsável pelo estabelecimento assinou um Termo Circunstanciado, na delegacia central de Suzano.

Mais quatro bares nos bairros Jardim Varan, Miguel Badra e Boa Vista também foram autuados. Todos descumpriam a lei sobre venda de bebidas para menores. No Jardim Varan, além do não cumprimento da lei, o comércio estava invadindo uma calçada com um deck, sem autorização. No Boa Vista, um estabelecimento também foi autuado por estar com a higiene precária.