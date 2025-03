Operação fiscaliza bares e adegas no combate à perturbação do sossego

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, em uma ação conjunta com a Polícia Militar (PM), realizou na última sexta-feira e sábado (14 e 15/03) mais uma operação “Cidade e Ordem”. O objetivo da atuação foi reforçar a fiscalização em bares e adegas da cidade, coibindo a perturbação do sossego e identificando irregularidades no funcionamento desses estabelecimentos, garantindo maior segurança e bem-estar à população.

Além da GCM e PM, participaram da ação o Departamento de Fiscalização de Posturas, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano. As equipes percorreram as regiões da cidade, realizando um trabalho intensivo de inspeção e conscientização.

Ao todo, foram realizadas 156 abordagens, resultando na interdição de três estabelecimentos, na aplicação de 32 autuações por diferentes infrações e na prisão de um homem pelo crime de receptação. Entre as principais irregularidades encontradas estavam a falta de documentação adequada, o descumprimento das normas sanitárias e problemas no alvará de funcionamento.

Balanço da operação

Em ambos os dias, as ações começaram às 22 horas e terminaram por volta das 2 horas. Na sexta-feira, durante as fiscalizações, as equipes realizaram 151 abordagens a pessoas, vistoriaram cinco automóveis e duas motocicletas. Durante a atividade, os agentes identificaram uma moto com divergências e o homem que a conduzia foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

O trânsito também foi alvo das vistorias, com 21 autuações sendo aplicadas com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre as irregularidades identificadas estavam estacionamento em local proibido, falta de documentação e outras infrações de circulação. Além disso, foi registrada uma autuação por perturbação do sossego na avenida Paulo Sampaio, no bairro Jardim Varan, onde um estabelecimento estava operando de maneira inadequada, causando transtornos aos moradores.

A Vigilância Sanitária emitiu cinco autuações e determinou a interdição de dois estabelecimentos, localizados na estrada dos Fernandes e na avenida Paulo Sampaio. As interdições foram realizadas em razão de infrações à Lei Estadual 14.592/2011 (Lei Álcool para menores é proibido) e à Lei Estadual 13.541/2009 (Lei Antifumo). Além disso, foram aplicadas duas advertências técnicas em comércios situados na rua Edmilson Marcelino Rodrigues, na Chácara Miguel Badra, e na rua Tadeu Marcelo da Silva, no Parque Buenos Aires.

Advertências técnicas são orientações formais feitas pela fiscalização para corrigir pequenas irregularidades em estabelecimentos comerciais. Elas não envolvem multa, mas indicam a necessidade de ajustes para que o estabelecimento se adeque às normas de funcionamento.

No sábado, a operação teve continuidade com cinco abordagens a pessoas e a vistoria de uma motocicleta. A Vigilância Sanitária interditou, devido às mesmas infrações do dia anterior, um estabelecimento na rua Teruo Nishikawa, no bairro Boa Vista Paulista. Já a equipe de Fiscalização de Posturas aplicou cinco autuações por ilegalidades, incluindo falta de documentação e funcionamento fora do horário permitido. Os comércios autuados estavam localizados na rua Bahé Macedo, no Cidade Edson, e na rua Aldo Lopes do Carmo, no Cidade Miguel Badra.

"A ‘Operação Cidade e Ordem’ é uma ação fundamental para assegurar que a nossa cidade continue segura e com a ordem necessária para o bem-estar da população. Durante a operação, conseguimos identificar e corrigir diversas irregularidades, garantindo que os comércios e estabelecimentos sigam as normas e não prejudiquem os moradores. A presença da Guarda Civil Municipal, da Vigilância Sanitária, e das demais equipes nas ruas mostra o esforço constante que temos para manter Suzano uma cidade mais tranquila e organizada para todos”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.