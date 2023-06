Operação 'Força Integrada' reúne GCM e PM no combate ao tráfico e roubo de carros

A “Força Integrada” foi comandada pelo capitão Antônio Carlos de Souza Júnior e contou com a coordenação operacional do major William Tadashi Ritton Vieira.

Sob a orientação dos dois, os PMs e os GCMs cumpriram um plano elaborado conforme um mapeamento elaborado pela 1ª Companhia (Cia) da PM, responsável pelas regiões citadas, que nortearam os trabalhos a partir do registro de crimes nesta área de cobertura.

A GCM colaborou com viaturas de três grupamentos diferentes, incluindo agentes das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo); o Canil, que contribui com a identificação de drogas em veículos suspeitos durante os bloqueios; e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que garante auxílio ao patrulhamento da Força Tática, que atua mais especificamente no combate ao tráfico de drogas com policiais e armamentos especializados.

O subcomandante do 32°BPM, major Evandro Clementino Mendes, ressaltou a importância desta mobilização visando à segurança da população. “Estamos juntos com a GCM de Suzano nessa parceria contra o crime.

A ‘Força Integrada’ é baseada em indicadores apontados pela 1ª Cia, que nos mostra onde acontecem os furtos, roubos e mandados de prisão”, destacou o major Mendes.

SEGURANÇA CIDADÃ

O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, comentou que a ação reforça a parceria entre PM e GCM. “Nossos agentes são preparados para dar o suporte necessário às forças policiais no combate ao crime em nosso município. Nós temos o compromisso com a população de estar nas ruas e mostrar o nosso efetivo trabalho, para garantir mais tranquilidade e segurança aos munícipes, contribuindo com a PM na localização de drogas e na identificação de criminosos”, afirmou o chefe da pasta.

