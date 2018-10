Operação Força Municipal é realizada pela GCM em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano vem realizando pontos de bloqueios em importantes vias da cidade por meio da Operação Força Municipal. Na última semana, os agentes estiveram na região central e no distrito de Palmeiras. Ao todo, 84 veículos foram abordados – com uma apreensão – e cinco bairros receberam patrulhamento.

Segundo o comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade, na região central, as equipes realizaram bloqueio na avenida Mogi das Cruzes, com a abordagem de 46 veículos, sendo 24 automóveis e 22 motocicletas. Nesta ação, não houve nenhuma apreensão.

Já no distrito de Palmeiras, a Operação Força Municipal realizou o bloqueio nas estradas do Koyama e Keida Harada. Na ocasião, os GCMs abordaram 38 veículos, sendo um apreendido por falta de documentação. Além disso, os servidores da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã também participaram da Operação Saturação, com o patrulhamento nos bairros Jardim Brasil, Parque Heroísmo, Vila Ipelândia e Jardim do Lago.

“Nossas equipes realizam patrulhamento por toda a cidade. Nosso foco principal é coibir a criminalidade nessas regiões. Vale destacar, inclusive, que as operações estão ocorrendo uma vez por semana e passarão por todas as regiões de Suzano”, explicou o comandante Assis.