Operação Independência multa 541 motoristas durante o feriado

O Feriado da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro, além de ter movimentado as estradas da região por conta dos três dias de descanso, gerou 541 autuações nas principais estradas do Alto Tietê. De acordo com os dados da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária - responsável pela região -, a maioria das autuações foi por conta da falta de uso do cinto de segurança.

Ao todo foram 164 infrações pela falta do cinto, tanto para motoristas, quanto para passageiros. Além desta infração, 117 autuações foram em razão da ultrapassagem pela contramão e 32 multas por conta do estado de conservação do veículo.

"Foram realizadas 30 operações voltadas à segurança do trânsito, onde 53 pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro (equipamento que calcula a quantidade de álcool ingerido pelo motorista), onde foi registrada 14 multas conforme o Artigo 165 do CTB e onde 11 condutores tiveram a CNH recolhida pela infração cometida no artigo acima descrito", detalha a Polícia Rodoviária.

Vale destacar que as Rodovias que fazem parte ou cortam a região são a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-98); Rodovia Ayrton Senna/Trabalhadores (SP-70); trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21); Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-55); Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego/Rio Santos (SP- 55); Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro /Campos do Jordão (SP-123); Rodovia Padre Manoel da Nóbrega; Rodovia Padre Anchieta (SP-150); Rodovia dos Imigrantes (SP-160); Rodovia dos Tamoios (SP-99) e Rodovia Oswaldo Cruz/Taubaté Ubatuba (SP-125).

A SPMar, concessionária responsável pelo Rodoanel Mário Covas informou que 121 mil veículos passaram apenas pelo trecho Leste. Ao todo, somando trecho Sul e Leste, passaram 510 mil veículos entre os dias 06 e 09. Houveram dois acidentes sem vítimas.

Já a Ecopistas, responsável pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, registrou a passagem de mais de 945 mil veículos nas quatro praças de pedágio nos dois sentidos, durante o feriado. "Entre a zero hora de quinta-feira (6) e 23h59 de domingo (9), período no qual vigorou a operação para o feriado prolongado, passaram aproximadamente 499 mil veículos em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro", detalhou. No período, foram registrados 27 acidentes, sendo 7 deles no Alto Tietê. Destes, dois envolveram vítimas que tiveram ferimentos leves e sem risco a saúde.