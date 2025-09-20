Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Irregularidades em clínicas de Suzano

Operação interdita 5 comunidades terapêuticas, apreende 174kg de alimentos e 10 mil comprimidos

Ação teve objetivo de coibir atividades clandestinas e proteger a população de riscos relacionados à saúde e segurança. Entre os locais fiscalizados estavam instalados em bairros como Estância Angelina e Jardim Santa Inês

20 setembro 2025 - 05h00Por da Reportagem Local
Operação interdita 5 comunidades terapêuticas e apreende 174kg de alimentos e 10 mil comprimidosOperação interdita 5 comunidades terapêuticas e apreende 174kg de alimentos e 10 mil comprimidos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Uma operação inédita realizada pela Vigilância Sanitária de Suzano, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar, resultou na interdição de cinco comunidades terapêuticas irregulares na última quinta-feira (18/09) nas regiões norte e sul da cidade.

A ação conjunta, que fiscalizou nove locais, teve o objetivo de coibir atividades clandestinas e proteger a população de riscos relacionados à saúde e segurança.

Entre os locais fiscalizados estavam instalados em bairros como Estância Angelina, Jardim Santa Inês, Chácaras Casemiro e Parque Residencial Samambaia. Ao todo, a ação resultou em 174 quilos de alimentos inutilizados por estarem com a data de validade vencida, mais de 10 mil comprimidos apreendidos e 78 maços de cigarros de procedência irregular recolhidos.

Além das interdições, um local estava com atividades divergentes, dois foram encontrados fechados e uma clínica não foi localizada pelas equipes.

As comunidades terapêuticas fiscalizadas atuavam em desconformidade com a lei e acolhiam predominantemente homens com histórico de uso de álcool e drogas, com exceção de um local destinado ao público feminino. 

Os alimentos apreendidos incluíam grãos, macarrão e carnes embaladas, todos considerados impróprios para consumo. Os medicamentos encontrados não possuíam prescrição médica e os cigarros estavam sem regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com as cinco fechadas nesta quinta-feira, a Vigilância Sanitária já interditou 17 clínicas por irregularidades neste ano. Segundo a diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, a ação teve caráter educativo, mas com medidas rigorosas diante das irregularidades constatadas. “Nossa prioridade é proteger a saúde da população. Encontramos medicamentos sem prescrição, alimentos armazenados de forma inadequada e cigarros irregulares, o que representa risco real aos moradores e frequentadores dessas comunidades. A operação demonstra que fiscalização e segurança podem e devem atuar de forma integrada”, afirmou.

Já o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que a união das forças permitiu resultados expressivos. “Essa operação conjunta mostra a força da articulação entre Vigilância Sanitária, GCM e Polícia Militar. Conseguimos agir de forma simultânea em vários locais, interrompendo atividades ilegais que colocavam em risco a vida das pessoas. É uma ação que reforça a sensação de segurança na cidade e a proteção dos moradores”, declarou.

Por fim, o secretário de Saúde, Diego Ferreira, destacou a importância de ações preventivas e fiscalizatórias. “O cuidado com a saúde vai além dos hospitais e postos. Fiscalizações são essenciais para garantir que locais que acolhem pessoas estejam de acordo com a lei, oferecendo segurança e condições mínimas de higiene e cuidado. Essa operação marca um passo importante na proteção da saúde pública em Suzano”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano orienta a população a denunciar qualquer suspeita de comércio, serviço ou manipulação de alimentos em condições irregulares. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 4745-2063, 4745-2070 e 4745-2060 ou do e-mail visa.sms@suzano.sp.gov.br.

