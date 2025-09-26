Operação leva reforço da GCM às ruas do Jardim Alterópolis e Jardim Varan

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou nesta sexta-feira (26/09) mais uma ação de combate à criminalidade na cidade. A atividade levou agentes para as ruas do Jardim Alterópolis e Jardim Varan, na região norte da cidade, em uma iniciativa que buscou reforçar a segurança, ampliar a presença da GCM em áreas comerciais, coibir crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas.

Os trabalhos foram concentrados em pontos estratégicos de fluxo de pessoas e comércio. Durante a operação, os agentes intensificaram rondas, realizaram abordagens e marcaram presença constante, garantindo que moradores e comerciantes percebessem a atuação efetiva da corporação.

Durante a ação no Jardim Alterópolis, a equipe da Romu realizou uma abordagem que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Por volta das 17h50, os agentes patrulhavam a rua Otacílio Gervásio dos Santos, quando avistaram um homem em atitude suspeita carregando uma sacola. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, arremessando a sacola, mas foi alcançado e abordado pela equipe. Em conversa informal, admitiu envolvimento com o tráfico.

Ao retornar ao local onde a sacola havia sido dispensada, os agentes encontraram entorpecentes e, durante varredura nas proximidades, localizaram em uma construção abandonada uma mochila com grande quantidade de drogas. No total, foram apreendidas 2.429 unidades entre maconha, cocaína, crack e lança-perfume, pesando 3,323 quilos. O indivíduo, juntamente com os objetos e substâncias apreendidas, foi encaminhado à Polícia Civil.

Segundo o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, o foco da operação vai além da repressão imediata. “Estamos trabalhando para aumentar a percepção de segurança da população e aproximar a GCM da comunidade. As operações têm caráter preventivo, mas também buscam localizar indivíduos com mandados em aberto, mostrando que estamos atentos a todas as demandas de segurança dos bairros”, afirmou.

A ação desta sexta-feira atende a reivindicações apresentadas recentemente nas reuniões realizadas pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista, em que moradores dos bairros relataram a necessidade de maior patrulhamento e visibilidade da GCM em áreas de maior circulação.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou que as ações são parte de um planejamento contínuo para intensificar a segurança em toda a cidade. “No Jardim Alterópolis e no Jardim Varan, o reforço da Romu nas vias e nas áreas comerciais visa garantir tranquilidade aos moradores e comerciantes, prevenindo delitos e dando resposta rápida a situações de risco. Nosso compromisso é manter a cidade protegida e fortalecer a confiança da população em nossas forças de segurança”, destacou.

Nas últimas semanas, operações similares foram realizadas em outras regiões de Suzano, como a Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Jardim Colorado, Vila Amorim e Jardim Dona Benta. "Nosso objetivo é que cada morador de Suzano saiba que pode contar com uma cidade mais segura, com uma GCM presente, atuante e próxima da população. A segurança é uma prioridade permanente, e continuaremos promovendo ações coordenadas em todos os bairros”, finalizou Balbino.