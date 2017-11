Operação Natal Seguro se iniciará em 1º de dezembro na área central de Suzano

A Operação Natal Seguro será iniciada no dia 1º de dezembro nas ruas do Centro. A ação tem por objetivo aumentar a sensação de segurança da população, bem como dos lojistas no período de compras. Semelhante ao ano passado, plataformas elevadas (supedâneos) deverão ser instalados em pontos estratégicos para o uso dos policiais. O término da ação está previsto para 6 de janeiro.

Iniciando os preparativos, na manhã de terça-feira (14), houve uma reunião na Prefeitura. Participaram o comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), Wagner Tadeu Matiota, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUSS), Larissa Ashiuchi, o assessor especial da Secretaria de Defesa e Cidadania, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia; o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, e o subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Maicon Costa Ribeiro Souza.

Em nota, o 32º BPM/M, informou que o encontro teve como finalidade traçar estratégias para o uso dos meios humanos e materiais na operação.

Questionado, o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Neder Romanos, disse que aguarda resposta da Prefeitura sobre as ações que deverão ser realizadas. Porém, confirmou que haverá supedâneos, como foi realizado em anos anteriores. "Já foi conversado com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, André Loducca, e estamos aguardando uma resposta deles. Bem provavelmente que a Prefeitura irá conseguir os supedâneos. Não sei como anda a negociação, pois o Executivo que faz esse meio campo. Mas vai dar certo sim, como todos os anos é instalado", contou.

Outras operações

Nos dois últimos anos, a Polícia Militar (PM) realizou a Operação Natal Seguro em dezembro. Na ocasião, três plataformas elevadas (supedâneos) foram instaladas. Os equipamentos ficaram localizados nas praças dos Expedicionários e João Pessoa, além da esquina entre as ruas Monsenhor Nuno e General Francisco Glicério. Nos locais, policiais e guardas municipais fazem o monitoramento.