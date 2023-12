'Operação Natal Seguro' tem início para reforçar patrulhamento no comércio GCMs e policiais militar

Prevendo um aumento da movimentação das ruas de Suzano neste final de ano, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar deram início à “Operação Natal Seguro” nesta quarta-feira (06/12) para reforçar o patrulhamento da cidade nas ruas mais requisitadas para as compras de fim de ano. As equipes atuarão de forma conjunta na vigilância no centro da cidade, na região norte, como nos bairros Jardim Dona Benta e Miguel Badra, e também nas proximidades do centro comercial de Palmeiras, na região sul.

O objetivo é garantir tranquilidade para os profissionais que atuam no comércio e para os consumidores que frequentarão os estabelecimentos. A operação terá especial atenção para o horário estendido que costuma ser praticado nesse período do ano, quando muitas lojas permanecem abertas até as 22 horas, para acolher as demandas de Natal.

A GCM disponibilizará para esta tarefa equipes dos seus diferentes grupamentos, como o Canil, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo); assim como os alunos GCMs que estão em formação, como parte do estágio prático. Todos terão o suporte da estrutura proporcionada pela Central de Segurança Integrada (CSI) da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que monitora a cidade por meio de 75 câmeras instaladas em vias públicas, sendo 39 do Sistema Detecta em 14 pontos estratégicos.

Na centro, além das rondas pelo quadrilátero da malha central, que engloba todas as vias inseridas no contorno envolvendo as ruas Dr. Prudente de Moraes, Armando Sales de Oliveira, Regina Cabalau Mendonça/Baruel e Antônio Marques Figueira, a vigilância será proporcionada pelos agentes que circulam a pé pelas ruas e também por meio da Base de Segurança Integrada (BSI) que fica instalada na Praça João Pessoa.

A “Operação Natal Seguro”, que se estenderá neste ano até o dia 31 de dezembro, já trouxe resultados em 2022, quando também foi estabelecida a atuação conjunta entre as equipes da GCM e das forças policiais. Os agentes conseguiram localizar veículos irregulares e auxiliar na solução de crimes, como foi o caso da equipe da Romo durante patrulhamento no bairro Cidade Miguel Badra, quando os guardas localizaram três motos roubadas e prenderam dois suspeitos de praticar assaltos.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva destacou que a “Operação Natal Seguro” é fruto de uma parceria que já vem proporcionando diversas intervenções na cidade. “Entre outras ações, já estabelecemos essa parceria na ‘Operação Força Integrada’, que teve o objetivo de combater o tráfico de drogas e localizar indivíduos foragidos, assim como a ‘Operação Cavalo de Aço’, para combater os crimes praticados com uso de motocicletas, especialmente roubos e furtos. Esta agora é dedicada à preservação das condições seguras para consumidores e comerciantes durante todo esse mês, em que muitas ruas ficam movimentadas não só de dia como à noite”, avaliou o titular da pasta.