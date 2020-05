Operação no trânsito conscientiza condutores de Suzano sobre pandemia

Suzano recebeu nesta sexta-feira (29/05) mais uma ação de conscientização no trânsito sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) executada pela Polícia Militar (PM) e com apoio da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana. A iniciativa ocorre desde 14 de maio. Por dia, em média, 250 condutores foram abordados para

receberem orientações quanto à importância do isolamento social e das medidas de prevenção neste período de quarentena.

A operação esteve em pontos estratégicos do município de manhã, à tarde e à noite: nas avenidas Mario Covas, Miguel Badra e Vereador João Batista Fittipaldi; nas estradas do Marengo, do Preju e dos Fernandes; e nas ruas Jeca Tatu, General Francisco Glicério e Benjamin Constant. Na oportunidade, os agentes de trânsito puderam reforçar com motoristas e motociclistas as recomendações das autoridades em Saúde.

“Mesmo que dentro do carro, na companhia de uma ou duas pessoas, o uso de máscaras e álcool em gel é recomendado. O apoio ao trabalho da PM ao longo das últimas semanas ocorre também em conformidade com as barreiras sanitárias, questionando os condutores sobre de onde vêm, para onde vão e qual a necessidade de estarem na rua neste momento. Nosso único objetivo é conscientizar a respeito dos riscos e assim auxiliar a sociedade”, explicou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a ação conjunta e ressaltou a importância do comprometimento da população. “O enfrentamento ao novo coronavírus é um compromisso de todos nós. Neste momento, o uso da máscara e do álcool em gel é indispensável para que possamos superar a pandemia de maneira segura. Agradeço o empenho das nossas equipes neste período”, disse.