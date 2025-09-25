Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 25 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região

Prefeito Pedro Ishi acompanhou a saída das viaturas do Largo da Feira, na região central; ação articulada pelo Condemat+ mobilizou 20 guardas civis e dez viaturas da GCM de Suzano

25 setembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da regiãoOperação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta quinta-feira (25/09) a atuação pela operação "Sem Fronteiras”, organizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), que reuniu as Guardas e Polícias Civil e Militar da região para um trabalho conjunto de saturação e visibilidade entre as cidades. O objetivo foi ampliar a sensação de segurança e combater diferentes modalidades de crimes, em especial nas áreas limítrofes entre municípios.

Em Suzano, a concentração ocorreu no Largo da Feira, na região central, de onde as equipes partiram por volta das 15 horas em direção às áreas previamente mapeadas. A operação contou com 20 guardas civis suzanenses e dez viaturas da corporação, que foram empregadas por meio dos grupamentos Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Patrulha Maria da Penha e Força Patrulha. A ação se estendeu até por volta das 23 horas, cobrindo pontos estratégicos da região.

A divisão do trabalho foi estruturada em três grandes grupos de municípios. Suzano integrou a frente formada também por Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim e Santa Branca. Esse bloco, sozinho, mobilizou 60 viaturas e cerca de 160 agentes, ampliando a capacidade de resposta e a presença ostensiva das forças de segurança na região.

O ato de abertura da operação em Suzano contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do secretário de Segurança da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Gilberto Tsutomi Ito; e de autoridades das Polícias Civil e Militar, entre elas o delegado titular da Delegacia de Polícia Central de Suzano, Benedito Queiroz; o delegado assistente Gabriel Budemberg Sandroni; e o chefe dos investigadores, Marco Aurélio do Nascimento.

O assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, ressaltou que a mobilização consolida um modelo a ser seguido. “O patrulhamento coordenado entre várias cidades permite que a região seja tratada de forma integrada, o que é essencial para enfrentar a criminalidade. Os grupos Romu, Romo, GPA, Patrulha Maria da Penha e Força Patrulha da nossa GCM demonstraram mais uma vez preparo e eficiência, atuando em sinergia com os demais municípios. Isso reforça que estamos no caminho certo ao investir em tecnologia, treinamento e cooperação”, pontuou.

De acordo com o secretário Francisco Balbino, a atuação conjunta fortalece o poder de resposta e amplia o alcance das forças de segurança. “O cidadão não quer saber onde começa ou termina cada município, ele quer viver em paz. Por isso, essa estratégia do Condemat+ é fundamental. Trabalhamos para inibir práticas criminosas e mostrar presença em pontos sensíveis, aumentando a confiança da população”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou a saída das viaturas e reforçou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das ações de combate à criminalidade. “Essa iniciativa é uma demonstração clara de que, quando os municípios trabalham juntos, a população só tem a ganhar. Segurança pública é um desafio constante e requer união de esforços. Fico muito feliz de ver Suzano atuando lado a lado com as cidades irmãs do Alto Tietê para garantir mais tranquilidade às famílias”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Manutenção de ultrapassa 47 mil ações em 8 meses
Cidades

Secretaria de Manutenção de ultrapassa 47 mil ações em 8 meses

Tiyoko Abe Diniz recebe título de cidadã suzanense
Cidades

Tiyoko Abe Diniz recebe título de cidadã suzanense

Campus Suzano do Instituto Federal oferece 160 vagas para os cursos técnicos
Educação

Campus Suzano do Instituto Federal oferece 160 vagas para os cursos técnicos

Legislativo de Suzano entrega Título de Cidadã Suzanense a Tiyoko Abe Diniz
Cidades

Legislativo de Suzano entrega Título de Cidadã Suzanense a Tiyoko Abe Diniz

Eleuses lança 'Hospital Estevam' e prepara anúncios para a Saúde
Secretário de Saúde em Suzano

Eleuses lança 'Hospital Estevam' e prepara anúncios para a Saúde

Núcleo de Acolhimento aos Servidores promove projeto inédito com a Educação
Cidades

Núcleo de Acolhimento aos Servidores promove projeto inédito com a Educação