Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta quinta-feira (25/09) a atuação pela operação "Sem Fronteiras”, organizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), que reuniu as Guardas e Polícias Civil e Militar da região para um trabalho conjunto de saturação e visibilidade entre as cidades. O objetivo foi ampliar a sensação de segurança e combater diferentes modalidades de crimes, em especial nas áreas limítrofes entre municípios.

Em Suzano, a concentração ocorreu no Largo da Feira, na região central, de onde as equipes partiram por volta das 15 horas em direção às áreas previamente mapeadas. A operação contou com 20 guardas civis suzanenses e dez viaturas da corporação, que foram empregadas por meio dos grupamentos Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Patrulha Maria da Penha e Força Patrulha. A ação se estendeu até por volta das 23 horas, cobrindo pontos estratégicos da região.

A divisão do trabalho foi estruturada em três grandes grupos de municípios. Suzano integrou a frente formada também por Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim e Santa Branca. Esse bloco, sozinho, mobilizou 60 viaturas e cerca de 160 agentes, ampliando a capacidade de resposta e a presença ostensiva das forças de segurança na região.

O ato de abertura da operação em Suzano contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do secretário de Segurança da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Gilberto Tsutomi Ito; e de autoridades das Polícias Civil e Militar, entre elas o delegado titular da Delegacia de Polícia Central de Suzano, Benedito Queiroz; o delegado assistente Gabriel Budemberg Sandroni; e o chefe dos investigadores, Marco Aurélio do Nascimento.

O assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, ressaltou que a mobilização consolida um modelo a ser seguido. “O patrulhamento coordenado entre várias cidades permite que a região seja tratada de forma integrada, o que é essencial para enfrentar a criminalidade. Os grupos Romu, Romo, GPA, Patrulha Maria da Penha e Força Patrulha da nossa GCM demonstraram mais uma vez preparo e eficiência, atuando em sinergia com os demais municípios. Isso reforça que estamos no caminho certo ao investir em tecnologia, treinamento e cooperação”, pontuou.

De acordo com o secretário Francisco Balbino, a atuação conjunta fortalece o poder de resposta e amplia o alcance das forças de segurança. “O cidadão não quer saber onde começa ou termina cada município, ele quer viver em paz. Por isso, essa estratégia do Condemat+ é fundamental. Trabalhamos para inibir práticas criminosas e mostrar presença em pontos sensíveis, aumentando a confiança da população”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou a saída das viaturas e reforçou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das ações de combate à criminalidade. “Essa iniciativa é uma demonstração clara de que, quando os municípios trabalham juntos, a população só tem a ganhar. Segurança pública é um desafio constante e requer união de esforços. Fico muito feliz de ver Suzano atuando lado a lado com as cidades irmãs do Alto Tietê para garantir mais tranquilidade às famílias”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.