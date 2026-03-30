Operação 'Tapa-Buraco' aumenta em 77% o número de ruas alcançadas entre janeiro e fevereiro

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou um aumento de 77% no número de ruas alcançadas pela operação “Tapa-Buraco” entre os meses de janeiro e fevereiro, conforme indica o mais recente balanço da pasta. O reforço do serviço veio na esteira do “Megamutirão de Zeladoria” implementado na cidade, com ampliação de 60% na quantidade de massa asfáltica utilizada nos reparos a fim de melhorar a mobilidade em 32 bairros.

O comparativo dos dados verificados nos dois primeiros meses do ano indica que, em janeiro foram 48 vias contempladas e 483,93 toneladas de massa asfáltica utilizada, já em fevereiro, foram 85 vias e 776,79 toneladas aplicadas com esse mesmo material. A diferença também se deu pela atuação de quatro caminhões voltados ao serviço, sendo três a mais do que era utilizado até o mês anterior, o que potencializou o alcance do trabalho.

As ações chegaram com mais intensidade em algumas localidades do município, como os bairros Jardim dos Ipês, Vila Amorim, Jardim Colorado, Boa Vista Paulista, Vila Figueira e Cidade Miguel Badra.

No Jardim dos Ipês, o trabalho garantiu reparos no cruzamento da alameda Meyer Joseph Nigri com a alameda Cunha Bueno; na própria alameda Cunha Bueno, além da rua Zodumila Domingos. Na Vila Amorim, foram beneficiados o cruzamento da avenida Taiaçupeba com a rua Dr. Prudente de Moraes, e também aqueles situados entre a avenida Brasília com a rua Amélia Guerra; entre as ruas Shiojiro Mukai com a Benedito Costa Ramos; e entre as ruas Tupinambás e Professor Jeremias.

As ações no Jardim Colorado foram proporcionadas nas ruas Vereador Antônio Teixeira, Biotônico, Eulália Rodrigues Escorço e no próprio cruzamento entre estas últimas. Já no Boa Vista Paulista, as vias contempladas foram estrada Portão do Honda, ruas Dom Gaspar, Guilherme Garijo e Ambrozina Teles de Queiroz; e também as avenidas Katsutoshi Naito e Francisco Marengo.

O trabalho na Vila Figueira esteve presente nas ruas Camilo Escorço e no cruzamento da rua José Guilherme Pagnani com a avenida Água Branca, assim como na própria avenida Água Branca. E, por fim, na Cidade Miguel Badra, foram beneficiadas a avenida Miguel Badra, a rua Um, e o cruzamento da rua Hélio Guimarães com a avenida Edmilson Marcelino.

Em todos esses locais, a operação utilizou massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, as equipes realizaram a compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo.

Paralelamente às ações ao “Tapa-Buraco”, a pasta de Transporte também esteve nas ruas, em fevereiro, para garantir melhorias em 230 pontos de sinalização, incluindo a revitalização de 38 lombadas, 124 faixas de pedestre, nove vagas especiais para pessoas com deficiência e cinco vagas especiais para pessoas idosas, além da instalação de 54 placas de trânsito.

O secretário Claudinei Galo destacou que o aumento expressivo da operação “Tapa-Buraco” melhora substancialmente as condições de deslocamento na cidade. “Buscamos reforçar esse trabalho nesse início de ano para complementar os outros serviços de zeladoria que têm acontecido na cidade, que colaboram com a manutenção da cidade e a qualidade de vida dos moradores”, ressaltou o titular da pasta.