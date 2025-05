Operação 'Tapa-Buraco' contempla 200 vias e ultrapassa marca de mil intervenções em 2025

A Prefeitura de Suzano segue intensificando os serviços de manutenção viária por meio da operação “Tapa-Buraco”, que já contabiliza mais de mil buracos tapados apenas neste ano. A ação, que chegou a marca de 200 ruas contempladas, foi acompanhada de perto pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, nesta quarta-feira (28/05).

A dupla realizou uma vistoria técnica em uma das frentes de trabalho na rua Laércio Veloso da Cruz Gouveia, no bairro Jardim Colorado, onde foram tapados seis buracos.

A operação atende diretamente às demandas da população e envolve uma série de etapas técnicas para garantir maior durabilidade e segurança nas vias. O processo inclui inicialmente a limpeza do local, seguida da aplicação de emulsão asfáltica, conhecida como “cola”; inserção da massa asfáltica quente, nivelamento do material e finalização com compactação, o que assegura acabamento e resistência.

“Estamos usando um caminhão térmico que transporta a massa asfáltica a uma temperatura de 180 graus, o que melhora a aplicação e prolonga a vida útil do pavimento. Já utilizamos mais de 700 toneladas de massa asfáltica em 2025, garantindo que os principais corredores e bairros recebam a manutenção necessária”, explicou o secretário.

Durante a vistoria, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana. “Nosso objetivo é ouvir a população e responder com agilidade. Sabemos que o buraco na rua é um transtorno para quem passa e, por isso, estamos atuando com planejamento, técnica e equipamentos modernos. Já são mais de mil intervenções realizadas, mostrando que Suzano está avançando com responsabilidade”, afirmou Pedro Ishi.

A população pode colaborar com o serviço de manutenção viária registrando pedidos e sugestões diretamente à Ouvidoria Municipal, de forma gratuita e segura, pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

A ação é coordenada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e segue cronograma rotativo por toda a cidade, com foco nos pontos de maior circulação. Todas as solicitações são analisadas pela equipe técnica responsável, que organiza o cronograma de atendimentos conforme os critérios de urgência e necessidade.