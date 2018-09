Orçamento de Suzano vai crescer 9,2% e chegar a R$ 861,7 milhões

Suzano terá, em 2019, R$ 861,7 milhões de orçamento - despesas e receitas, um aumento de 9,2%.

Neste ano, a previsão orçamentária era de R$ 789,1 milhões.

Os dados foram divulgados, nessa quinta-feira (27), em audiência pública da Secretaria de Planejamento e Finanças sobre a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve ser protocolado hoje na Casa de Leis.

A maior parte dos investimentos se concentrará nas pastas de Educação, Saúde e Manutenção e Serviços Urbanos. Os investimentos previstos serão de R$ 219 milhões; R$ 177,1 milhões; e R$ 132,4 milhões, respectivamente. Já as demais secretarias terão estimativas abaixo de R$ 22 milhões.

Alguns exemplos são as pastas de Assistência e Desenvolvimento Social, com R$ 21,3 milhões; Transportes e Mobilidade Urbana, totalizando R$ 21,2 milhões; Segurança Cidadã, com R$ 13,7 milhões; e Planejamento Urbano e Habitação, que terá orçamento previsto de R$ 11,9 milhões.

E boa parte do aumento na previsão se deve as principais receitas, como a arrecadação de impostos. Os valores, porém, não foram divulgados.

Segundo o secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, a maior fonte de receita da cidade se refere ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), totalizando 41%.

Em seguida, vem o do Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU), 19% responsável pela receita. E o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com 15% e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), totalizando 11%. Outra arrecadação de força no município é o do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), totalizando 7%.

Para Itamar, o aumento da arrecadação se dá por causa da credibilidade que a Prefeitura está transmitindo ao público em geral, seja munícipes e empresários. Segundo ele, com isto, a previsão é que a cidade venha a crescer ainda mais nos próximos anos. “Temos uma previsão que, entre 2021 e 2022, a cidade tenha uma arrecadação de R$ 1 bilhão. Ou seja, 200 milhões a mais ao que teremos atualmente”, falou.

O secretário também analisou essa credibilidade. “É interessante, porque no ranking de bom pagadores temos o termo AA”, falou.

Além disso, o gestor da pasta de Planejamento e Finanças reforçou os principais investimentos na cidade. “Temos obras em andamento em Saúde, Segurança, Manutenção e Serviços Urbanos e Educação. Viemos numa evolução contínua”.