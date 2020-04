Ordem de serviço para estrada da Duchen deve ser assinada no dia 27

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a confirmação por parte do governo do Estado de que a ordem de serviço para execução das obras na estrada da Duchen, na Vila Ipelândia, em Palmeiras, deverá ser assinada em 27 de abril (segunda-feira).

A expectativa é de que o local passe por recuperação do pavimento, melhorias no sistema de drenagem, alteamento do greide e reabilitação da sinalização horizontal da via, com 4,3 quilômetros de extensão.

“Nossa gestão vem participando desse processo desde o começo, com pedidos ao governo do Estado, acompanhando as tratativas, inclusive a licitação e agora a ordem de serviço. Quero reiterar meus agradecimentos aos deputados estaduais Estevam Galvão de Oliveira e André do Prado por toda a ajuda e suporte à cidade de Suzano, em especial a essa demanda da Estrada da Duchen”, concluiu Ashiuchi.