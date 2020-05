Órgãos ambientais vão investigar fumaça misteriosa no Jd. Leblon

A Companhia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e a Secretaria de Meio Ambiente investigam a emissão de uma misteriosa fumaça das fábricas que prejudica moradores no Jardim Leblon, em Suzano.

A população está revoltada. Segundo relatos de pessoas que moram na Rua Kame Yoshimoto, o cheiro é ruim. É liberado com frequência.

Técnicos da Cetesb vão realizar uma vistoria no bairro nos próximos dias, para identificar de onde vem a poluição. A empresa responsável será autuada, caso seja comprovado o crime ambiental.

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que também vai enviar uma equipe ao local para apurar a situação. O responsável, além de ser autuado pela Cetesb, também poderá ser punido pelo Código de Posturas da cidade.

A rua fica próxima a um grande terreno de terra, em um ponto elevado do município. É possível ver várias empresas no entorno do local. A reportagem chegou a ver fumaça sendo emitida em, pelo menos, dois pontos diferentes na região.

"O cheiro vem das empresas, mas o povo não reclama delas. Só procuram fazer algo quando veem fumaça no mato ou aqui no terreno. É um cheiro muito forte, semelhante ao de fezes queimando, e a gente sente muito na parte da noite. Já senti outros por aqui, como o cheiro de cloro e de plástico", relata a dona de casa Aldenira Passos, 59.

A agente escolar Irma Silva, 61, conta que, logo cedo, precisa lidar com o cheiro ruim. "Vem cheiro de química das empresas. Elas soltam bastante fumaça. Às vezes a gente acorda de manhã com o cheiro bem forte mesmo".

"Na parte da tarde começa um mal cheiro no bairro, que parece de chiqueiro. O pior é que não dá para saber de onde vem", conta a dona de casa Maria Lucimar Asevedo, 50. Ela afirma que, além do cheiro de química, teve que aprender a lidar com o cheiro de fumaça emitida com as queimadas na região. "As pessoas colocam fogo no mato o tempo inteiro e em vários pontos diferentes do bairro. Não dá para saber de onde vem. Agora nessa época do ano, está acontecendo todos os dias. Precisamos de uma fiscalização para inibir", diz a dona de casa.

A costureira Edna Santana, 54, se diz cansada da situação, que acontece bem em frente sua casa. "Estão colocando fogo todas as tardes aqui. Essa noite eu nem dormi. Muita fumaça e muito fogo o tempo todo. Ninguém mais aguenta", reclama.

Sobre as queimadas, em nota, o Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura informou que enviou uma equipe ao local para averiguar de quem é a responsabilidade da ação. Disse ainda que, caso os responsáveis pelo local não tomem as devidas providências para coibir a prática de queima de lixo e vegetação, serão aplicadas sanções previstas no Código de Posturas do município.

Denúncias de queimadas irregulares podem ser encaminhadas à Ouvidoria Geral do Município pelo telefone 0800-774-2007, ou por e-mail: ouvidoria@suzano.sp.gov.br. Podem ser encaminhadas ainda para o setor de Fiscalização de Posturas, pelo telefone 4745-2046.