Ortopedista pediátrico do Imot alerta para riscos de acidentes domésticos com crianças nas férias

O risco de acidentes domésticos no período de férias escolares aumenta consideravelmente e o motivo é simples: as crianças passam mais tempo em casa. O médico ortopedista especialista em pediatria do Imot de Mogi das Cruzes, Rodrigo Sbeghen, faz alerta para que as famílias redobrem a atenção e adotem medidas preventivas a fim de evitar quedas, queimaduras e choques envolvendo os pequenos.

O médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, afirma que a família precisa adotar hábitos mais seguros para proteger as crianças:

“Naturalmente, elas são curiosas e trazem, de maneira instintiva, o ato de explorar objetos e lugares, por isso, devem estar sob constante supervisão. Porém, é possível deixar a casa mais segura para evitar os acidentes que são mais comuns neste período de férias”, destacou Sbeghen.

Quedas, por exemplo, causam preocupação. O ortopedista pediátrico aponta algumas das causas mais comuns para este tipo de acidente. Entre elas, camas altas, brinquedos espalhados e acesso a janelas, mezaninos e escadas figuram entre os grandes vilões.

Para um ambiente mais seguro, é preciso investir em redes de proteção; evitar móveis próximos a janelas; tapetes devem ser antiderrapantes; instalar corrimão em escadas também ajuda na prevenção.

Contudo, em caso de acidente, Sbeghen afirma que é preciso observar sinais de trauma, como vômito, sonolência excessiva, desmaios e sangramentos. Se suspeitar de que houve alguma fratura ou trauma craniano, a orientação é chamar, imediatamente, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) pelo telefone 192.

O Imot dispõe de serviço de pronto-atendimento em traumatologia de segunda-feira a domingo, das 7h às 22h, na unidade de Mogi das Cruzes, com ortopedistas de plantão.

Queimaduras

As queimaduras também precisam de medidas simples para serem evitadas, como ao utilizar as bocas de trás do fogão, posicionar panelas com os cabos virados para dentro; e manter fósforos, isqueiros e ferros de passar fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, usar água fria no local por 10 a 15 minutos e levar ao pronto-socorro.

O médico do Imot também alerta sobre os casos de engasgos. Sbeghen orienta a cortar os alimentos em pequenos pedaços e evitar brinquedos com peças menores do que 3 centímetros para menores de 3 anos.

Se a criança engolir algum objeto e ficar sem respirar, deve-se fazer a manobra de Heimlich - procedimento de primeiros socorros que consiste em compressões abdominais que criam uma pressão suficiente para desalojar o objeto ou alimento que está bloqueando a respiração. Em seguida, acione o serviço de emergência.