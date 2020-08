Ouvidor da Polícia elogia e classifica Central de Segurança como modelo

A Ouvidoria da Polícia recebeu cerca de três mil denúncias contra policiais até o momento em 2020. Os dados são de todo o Estado de São Paulo. Os números do Alto Tietê serão divulgados no final do ano. A informação foi passada pelo ouvidor do órgão, Elizeu Lopes, durante o DS Entrevista.

Só no primeiro semestre, foram cerca de 2,2 mil denúncias. Segundo ele, alguns servidores estão trabalhando em home office e que a Ouvidoria tem algumas limitações objetivas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Ouvidoria é um órgão que controla a atividade policial no Estado. Um dos objetivos é receber denúncias de agentes que ferem ou ameaçam direitos de algum cidadão durante uma intervenção policial, além de receber elogios e solicitações.

Recentemente, muitos casos de violência policial repercutiram nas redes sociais. Por isso, o governador João Doria (PSDB) anunciou um programa para retreinar os policiais no Estado.

O ouvidor vê a ideia com bons olhos e diz que é necessária uma "formação permanente e continuada" dos agentes de segurança. "É muito importante para qualquer profissão, principalmente para a atividade policial. Vejo com bons olhos", destacou, citando a ideia das câmeras nos uniformes em seguida, alegando que elas vão "proteger a vida dos policiais e dos cidadãos".

Desde o início de agosto, alguns policiais militares passaram a usar câmeras nos uniformes no Estado. Foram adquiridas, inicialmente, duas mil câmeras portáteis.

Da mesma forma, agentes da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) também começaram a usar o equipamento. Foram 350, destinadas aos guardas das linhas do transporte paulistano.