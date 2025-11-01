Ouvidoria da GCM é canal oficial para melhoria do serviço prestado à população

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano reforça a importância de sua Ouvidoria como canal oficial de comunicação entre a corporação e a população. Por meio do e-mail ouvidoria.gcm@suzano.sp.gov.br, os munícipes podem enviar sugestões, elogios e até mesmo relatar situações que possam contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados pelos agentes nas ruas. O serviço é uma ferramenta direta de participação social e transparência, fortalecendo a relação entre os moradores e a administração pública.

O objetivo da Ouvidoria é ampliar o diálogo com a população e coletar informações que auxiliem na melhoria contínua da atuação da GCM. As mensagens recebidas podem abordar desde propostas para reforçar a segurança em determinados bairros até observações sobre o atendimento ao público e ideias para otimizar as rotinas operacionais da corporação. Além disso, o canal também está aberto para o registro de fatos presenciados ou de conhecimento do cidadão que envolvam condutas inadequadas por parte dos agentes, garantindo a apuração dos casos e a manutenção da credibilidade da instituição.

O serviço é voltado à coleta de sugestões, elogios e relatos que possam contribuir para o desenvolvimento institucional da Guarda Civil Municipal e para o fortalecimento da segurança pública de Suzano. A ouvidora da GCM, Bruna Mendes, que integra a corporação há 13 anos e atualmente é guarda de 2ª classe, explica que o serviço tem papel fundamental na mediação entre a sociedade e a instituição.

“A Ouvidoria é um espaço de escuta ativa e de construção conjunta. Nosso propósito é assegurar que toda manifestação da população seja tratada com seriedade, de forma a contribuir com o aperfeiçoamento dos serviços e com a valorização do trabalho realizado nas ruas”, destacou. Segundo ela, cada manifestação é analisada com responsabilidade e encaminhada aos setores competentes para que as providências necessárias sejam tomadas.

Ao longo dos últimos anos, a GCM de Suzano vem se consolidando como uma das corporações mais estruturadas da região, com investimentos constantes em capacitação, tecnologia e equipamentos. Nesse contexto, a Ouvidoria se torna um instrumento essencial para garantir que as melhorias implementadas atendam às reais demandas da comunidade.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou a importância da participação popular no processo de aprimoramento dos serviços. “A Ouvidoria qualifica a atuação nas ruas, já que registra as impressões dos munícipes e permite os ajustes necessários. Ao mesmo tempo, esse canal direto com a população abre espaço para que o bom trabalho seja reconhecido e valorizado”, afirmou.