Ouvidoria de Suzano registra 2.155 solicitações no 1º semestre

A Ouvidoria de Suzano registrou 2.155 solicitações neste primeiro semestre de 2020. O índice reduziu em 141 pedidos, no comparativo com o primeiro semestre de 2019, quando foram contabilizados 2.296 registros.

Das solicitações realizadas neste ano, pedidos a Vigilância Sanitária estão em primeiro. Pelo menos 139 pessoas discaram para a Ouvidoria e solicitaram algo neste setor. No comparativo do ano passado, este mesmo serviço teve apenas 27 solicitações. O aumento deve-se a pandemia da Covid-19.

Limpeza de terreno é o segundo item com mais pedidos neste ano. Foram 134, enquanto no ano passado o mesmo serviço registrou 215. Por fim, o terceiro serviço com mais solicitações foi o de manutenção de via ou área pública, que caiu pela metade. São 124 até o momento, e no ano passado foram 264. Segundo a assessoria, a redução deve-se aos trabalhos de melhorias nos bairros.

Em 2019

No ano passado a cidade registrou 2.296 pedidos, sendo o setor de manutenção de via ou áreas públicas o que obteve mais solicitações, como citado.

Em segundo lugar estão os serviços de limpeza de terreno, com 215 pedidos. Neste ano reduziu para 134. Em terceiro, pedidos para poda ou supressão de árvores contabilizaram 199 demandas. Neste ano, esse item reduziu para 121.

Em 2020, denúncias de pichação e resgate de animais silvestres não registraram pedidos, enquanto em 2019, serviços de tapa buracos, passe livre e solicitações a Defesa Civil não tiveram ligações.

Serviços

São pelo menos 67 tipos diferentes de pedidos que foram realizados.

O munícipe pode ligar para a Ouvidoria ou encaminhar e-mail e terá como opção fazer sugestão, elogio, solicitação, reclamação ou denúncia. A assessoria da Prefeitura explica que ao ligar, a pessoa precisa escolher qual das opções a demanda se encaixa. Após isso, o setor recebe o chamado e analisa se há necessidade de reclassificar o pedido. Esse é o primeiro processo pelo qual a demanda passa. Posteriormente, o pedido segue para o segundo processo, que é o encaminhamento para a secretaria responsável.

Todos os pedidos têm prazo de resposta de 30 dias pela secretaria, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Comunicação

Para entrar em contato com o setor, pode-se baixar o aplicativo "Cidadão Online", ligar para o 0800-774-2007 ou para 4743-1796. A ouvidoria também tem o e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. Há o atendimento presencial, mas no momento não está disponível.